6.8 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - وام)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الأسبوع الماضي أكثر من 6.8 مليارات درهم مع تسجيل 1983 مبايعة بقيمة 5.07 مليارات درهم منها 330 مبايعة للأراضي بقيمة 1.65 مليار درهم، و1653 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.42 مليارات درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في ند حصة، تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 164 مبايعة بقيمة 336 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 324 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 113 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.54 مليار درهم منها 60 رهن أراضٍ بقيمة 273.64 مليون درهم، و294 رهن فلل وشقق بقيمة 1.27 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 320 مليون درهم. وتم تسجيل 124 هبة بقيمة 210.01 ملايين درهم.

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