القرية العالمية تطلق «احتفالات السعادة»

المصدر: دبي - البيان

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تستمر القرية العالمية، في إبهار الضيوف عبر باقة من العروض العالمية والتجارب الغنية بالمرح مع مجموعة من الفعاليات الفريدة المتواصلة حتى 27 مارس الجاري خلال عروض احتفالات السعادة. وتتألق الوجهة مع 20 عرضاً حياً يومياً تشمل تجارب ترفيهية متميزة من القارات الخمس التي تجتمع في قلب الروائع، حيث يقدم الفنانون والعارضون الرواد من إسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والسويد والأرجنتين وتنزانيا واليابان والهند وأستراليا، مجموعة من العروض الرائعة والغنية بالفرح والتشويق، في إطار احتفالات السعادة.

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