34 ملياراً مكاسب الأسهم بدعم شراء أجنبي مؤسسي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي 34 مليار درهم بدعم عمليات شراء قوية للأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص في ظل جاذبية الأسعار وتحسن المعنويات لا سيما مع بدء الاكتتاب في طرح أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا».

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 9.15 مليارات درهم، منها 7.62 مليارات درهم في أبوظبي و1.53 مليار درهم في دبي وتم تداول 1.76 مليار سهم، منها 1.15 مليار سهم في أبوظبي، و610.28 ملايين سهم في دبي عبر 64.4 ألف صفقة.

وارتفع سوق دبي 1.85% عند مستوى 3412.18 نقطة فيما زاد سوق أبوظبي خلال الأسبوع 1.7% إلى 9768 نقطة.

واتجهت المؤسسات الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 400 مليون درهم، منها 138.5 مليوناً في دبي، و260.8 مليون درهم في أبوظبي.

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2.1% وصعد قطاع العقار 2.14%.

وارتفع قطاع الاستثمار 3.37% بعد نمو «دبي للإستثمار» 4.4% واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 197.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

ودعم صعود سوق العاصمة ارتفاع القطاع المالي «أبوظبي الأول» 6.73% و«ملتيبلاي» 1.84% وصعد قطاع العقار وزاد قطاع الطاقة واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 650.4 مليون درهم فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»: تستمر الأسواق الإماراتية في المحافظة على مكاسبها حيث يتحرك سوق أبوظبي قرب من أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق، في حين أغلق سوق دبي في المنطقة الإيجابية.

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