عقد بين «بي أي دي» لإدارة جمعيات الملاك و«إمداد»

المصدر: (دبي - البيان)

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تعاقدت شركة «بي أي دي» لإدارة جمعيات الملاك، التابعة لشركة دبي للاستثمار، مع مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، وذلك من أجل مكافحة البعوض بنظام صديق للبيئة في «جرين كوميونيتي»، في مجمع دبي للاستثمار.

ستقوم «إمداد» بتوريد وتركيب وصيانة نظام صديق للبيئة لمكافحة البعوض، وهو نظام خالٍ من المبيدات الحشرية، ومناسب بشكل مثالي للاستخدام في المناطق السكنية. وقع العقد سعود المطيوعي، المدير العام لشركة بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك وجمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد».

وقال سعود المطيوعي: «شراكتنا مع «إمداد» تهدف بالأساس لتعزيز التزامنا بالحفاظ على مجتمعات أكثر نظافة وأماناً وسعادة. نحن سعداء بتنفيذ هذا البديل الأكثر صحة داخل «جرين كوميونيتي»، ما يمثل أكبر انتشار لأنظمة التحكم في البعوض في المشاريع السكنية».

وقال جمال لوتاه: «يتطلع فريق عملنا إلى التنفيذ الكامل للنظام في جرين كوميونيتي، والذي سيحدث تأثيراً إيجابياً على صحة ورفاهية سكانه». ومن المقرر أن يتم تركيب وإدارة النظام الجديد لخدمة أكثر من 1185 فيلا و596 وحدة سكنية ومناطقهم المشتركة.

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