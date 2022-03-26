إقبال كبير على الاكتتاب بأسهم « ديوا»

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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قال خبراء ومحللو أسواق مال، إن هناك إقبالاً كبيراً على طرح هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الذي يعد الأكبر في سوق دبي منذ 15 عاماً، مشيرين إلى دخول شركات ومؤسسات كبرى في الاكتتاب.

وأضاف الخبراء والمحللون لـ«البيان الاقتصادي» أن الحديث عن زيادة «ديوا» لعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام أمر وارد ومتوقع لاسيما في ظل الإقبال الكبير على الطرح من المستثمرين الرئيسيين نتيجة الثقة العالية في الشركة التي لديها قاعدة مالية ضخمة.

ووفق رصد «البيان»، استثمرت ألفا ظبي بارتنرز القابضة 367 مليون درهم في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي من خلال اكتتابها بأسهم بصفتها مستثمراً أساسياً، كما استثمرت مجموعة «ملتيبلاي» 367 مليون درهم في ذات الطرح باعتبارها مستثمراً أساسياً، هي الأخرى.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، إن الاكتتاب على طرح أسهم «ديوا» يشهد إقبالاً وطلباً كبيرين، مشيراً إلى أنه مع إدراج السهم في أبريل القادم سيلعب دوراً مهماً في زيادة حجم السيولة المتداولة في سوق دبي، بالإضافة إلى الدور الذي سيلعبه في جذب مستثمرين جدد، سواء من المؤسسات أم الأفراد من داخل الدولة وخارجها.

وأضاف أن هيئة كهرباء ومياه دبي تتميز بمكانة مرموقة، ووضع مالي قوي، وأهداف إستراتيجية واضحة، وهذا ما يجعل منها استثماراً مجزياً لللمستثمرين.

عمق الأسواق

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إنه مع بداية الاكتتاب على طرح «كهرباء ومياه دبي» نتوقع طلباً كبيراً في ظل الجاذبية الاستثمارية للاكتتاب في السهم لا سيما أنها كيان عملاق، مشيراً إلى أن إدراج السهم في سوق دبي سيسهم بشكل كبير في زيادة عمق السوق وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.

وأشار إلى أن «ديوا» تمتلك أصولاً ضخمة، وتحظى بمكانة راسخة في قطاع الكهرباء والمياه بدبي، وتمتلك قاعدة أصول قوية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أداء السوق المالي الذي سيضم أسهم شركات وقطاعات متنوعة ذات ملاءة مالية مرتفعة، تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

أسس قوية

وقال أرون ليزلي جون، رئيس الباحثين لدى «سنشري فاينانشال»، إن طرح هيئة كهرباء ومياه دبي سيفتح الأبواب أمام موجة كبيرة من الاكتتاب الأولي في أسواق الإمارات، بما يزيد من عمق الأسواق ويرفع قيم وأحجام التداولات.

وأضاف أن إدراج كيانات ضخمة مثل «ديوا» هو خطوة مهمة على طريق تنويع القطاعات المدرجة، بشركات ذات أسس مالية قوية فضلاً عن كونها مساهماً فاعلاً في مسيرة النهضة الشاملة وشريكاً أساسياً في مسيرة التنويع الاقتصادي بإمارة دبي.

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