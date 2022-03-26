«ملتيبلاي» تستثمر 367 مليون درهم في الطرح

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أعلنت مجموعة ملتيبلاي وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي، أمس استثمارها 367 مليون درهم في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» كمستثمر أساسي. ويأتي الاستثمار عقب سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة، وتتطلع من خلالها إلى إنشاء منظومة استثمارية ممكّنة بالتكنولوجيا لاغتنام فرص النمو عبر خمسة قطاعات رئيسية هي:

الاتصال والإعلام، وخدمات المرافق، والمشاريع الاستثمارية، وخدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي. وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة «ملتيبلاي»: ينبع اهتمامنا بالطرح العام لهيئة كهرباء ومياه دبي من ثقتنا الكبيرة بقوة الاقتصاد الإماراتي. ونجحت الهيئة بترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات المرافق المتكاملة بالاستناد إلى ركائزها الأساسية القوية وبنيتها التحتية المتطورة. وتتمتع الهيئة بمكانة مرموقة، ووضع مالي قوي، وأهداف إستراتيجية واضحة، وهذا ما يجعل منها استثماراً مجزياً للمجموعة .

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