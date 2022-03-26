مؤسسات حكومية وخاصة بدبي وأبوظبي تحصد جوائز «ستيفي»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفائزين بجوائزها الذهبية والفضية والبرونزية بدورتها الثالثة 2022.

وضمت القائمة من الإمارات مكتب أبوظبي للمقيمين، وهو قسم تابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، كما ضمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بدبي، وشركة فرح إكسبيرينسز بأبوظبي، وكذلك بوابة المقطع، المطور والمشغل لنظام مجتمع الموانئ الأول بأبوظبي. وهناك كذلك وزارة الطاقة والبنية التحتية، والإدارة العامة للجمارك بأبوظبي.

وقالت ماجي غالاغر، رئيسة جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن هناك العديد من الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة للعام 2022، وسيتم الإعلان عنهم والاحتفاء بهم خلال الحفل الكبير، الذي سيقام بفندق والدورف أستوريا رأس الخيمة في 21 مايو المقبل، برعاية غرفة تجارة رأس الخيمة، كما تتوفر تذاكر الحفل على موقع الجائزة www.StevieAwards.com، معربة عن سعادتها بما حققه الفائزون بالجائزة من إنجازات استحقوا عنها الفوز بها بجدارة واستحقاق.

وأضافت غالاغر: إن جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد أول برنامج جوائز مخصص لتكريم الابتكار في قطاع الأعمال، على امتداد 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت إن جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستقوم بتكريم المؤسسات الفائزة، التي تعمل بـ10 أسواق بدول، منها الإمارات، والسعودية، ومصر، والبحرين، وعمان، وقطر، والأردن، والجزائر، ولبنان، وتركيا. وأضافت: تقدم للترشيح للجائزة أكثر من 700 مرشح من شركات ومؤسسات حكومية وخاصة، وخضعت أعمالهم وإنجازاتهم للتقييم وفق أعلى المعايير العالمية من قبل أكثر من 100 خبير مختص.

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