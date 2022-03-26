«أمانات» تقرّ توزيع أرباح بـ 150 مليون درهم عن 2021

المصدر: دبي - البيان

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عقدت شركة أمانات القابضة، أكبر شركة استثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، اجتماع الجمعية العامة السنوي عن بعد/‏‏ إلكترونياً للسنة المالية المنتهية في 2021، حيث وافق المساهمون خلال الاجتماع على جميع القرارات، بما في ذلك البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 6 فلوس للسهم عن السنة المنتهية في ديسمبر 2021.

وتوزع الشركة بذلك أعلى أرباح نقدية في تاريخ أمانات بقيمة 150 مليون درهم للسنة المالية 2021، ما يعادل 53% من صافي الربح العائد لمساهمي الشركة. وحققت الشركة صافي ربح بلغ 280,8 مليون درهم وبزيادة بلغت 28 ضعفاً مقارنة بعام 2020 لتحقق أعلى مستوى ربحية منذ تأسيسها، وجاء ذلك النمو مدعوماً بتقدم ملحوظ على صعيد استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعظيم القيمة من استثماراتها على المدى البعيد في منصات التعليم والرعاية الصحية.

استدامة القيمة

وقال حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: اختتمنا بنجاح عاماً تحولياً في تاريخ أمانات، حيث سجلنا أعلى نسبة عائدات لمساهمينا. ونواصل السعي بقوة لخلق استدامة في القيمة لتعزيز النمو في إجمالي عائدات المساهمين، سواء من خلال توظيف رأس المال في استثمارات جديدة أو من خلال تنمية استثماراتنا الحالية في أعمال قابلة للنمو وذات مردود قوي في المستقبل.

تتمتع أمانات بمكانة قوية تمكنها من استقطاب الطلب المتزايد الذي يتم توظيفه من خلال محفظتنا الاستثمارية القوية ذات الأصول الرائدة في السوق في كل من الرعاية الطبية طويلة الأمد وإعادة الـتأهيل، والتعليم العالي، إلى جانب الفرص الأخرى في قطاعات الرعاية الصحية المتخصصة و K-12 بقطاع التعليم.

ثقة متجددة

قال الدكتور محمد حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات: ندخل 2022 بثقة متجددة مبنية على النتائج القوية العام الماضي. وجاء ذلك من خلال شراكة بالرؤية مع مجلس الإدارة وثقة المساهمين في استراتيجيتنا، والتحول الملحوظ لم يقتصر على الأرقام فقط، بل شمل أيضاً هيكلة المنصات الاستثمارية.

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