مظلات بألواح طاقة شمسية لمواقف السيارات في أبراج بحيرات جميرا

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة خططه لتركيب مظلات مزودة بألواح الطاقة الشمسية في معظم مواقف السيارات في منطقة أبراج بحيرات جميرا. وبمجرد اكتمال المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 6.3 ميغاواط، ستضم منطقة أبراج بحيرات جميرا أحد أكبر مواقف السيارات المغطاة بألواح الطاقة الشمسية في الإمارات. وسينتج عن المشروع خفض ملموس في رسوم استهلاك الطاقة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، مما سيقلل التكاليف على ملّاك العقارات والسكان وجميع المستأجرين. ويتم تمويل المشروع من الوفورات التي يتم تحقيقها من توليد الطاقة دون أن يتكبد مجتمع أبراج بحيرات جميرا أي تكاليف إضافية.

وتم توقيع الاتفاقية التي تمتد 20 عاماً كجزء من «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» وخطة دبي لتحقيق الحياد الكربوني (صفرية الانبعاثات الكربونية) بحلول 2050، والتي تستهدف توفير كامل احتياجات دبي من الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

كما تندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية الاستدامة الموسعة للمركز، والتي تهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية لمجتمع أبراج بحيرات جميرا على البيئة، خصوصاً في مجال استهلاك المياه والطاقة. وبدأ العمل على المشروع في مارس الحالي، علماً بأنه من المخطط ضم مزيد من أصول المركز وإطلاق مبادرات أخرى لخفض استهلاك الطاقة في إطار هذا المشروع خلال الفترة القادمة.

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: رأينا خلال النسخة الأخيرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كيف أن الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية تأتيان على رأس قائمة القضايا البيئية التي تواجه الأفراد والشركات اليوم. وتعتبر الاستدامة من أولويات المركز، ونفخر بمكانتنا الريادية في دعم جهود دبي لتحقيق الحياد الكربوني. وستساعدنا هذه المبادرات على إحداث تأثير إيجابي كبير يعود بالفائدة على 100 ألف شخص يعيشون ويعملون ويزورون مجتمع أبراج بحيرات جميرا.

أولوية

تأتي قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة على رأس أولويات مركز دبي للسلع المتعددة، ففي أغسطس 2017، أصبح المركز أول منطقة حرة في دول مجلس التعاون الخليجي توقع على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة الذي يشجّع على اعتماد الممارسات المسؤولة على امتداد سلسلة القيمة بأكملها. وينشر المركز تقريره السنوي للاستدامة الذي يسلط الضوء على التقدم الذي يُحرزه في تحقيق أهداف الاستدامة.

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