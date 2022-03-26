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* تعقد شركة «ألفا ظبي القابضة» اجتماع الجمعية العمومية في 14 أبريل القادم للنظر في مقترح بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي.

* تعقد شركة «الرمز كوربوريشن» للاستثمار والتطوير اجتماع الجمعية العمومية في 19 أبريل للنظر في تغيير الاسم التجاري للشركة إلى «الرمز القابضة» وأغراض الشركة بما يتناسب مع القوانين والأنظمة خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على القانون المقترح.

* أعلنت «جي اف اتش» شراء ما يعادل 2.17 مليون سهم من أسهمها في بورصة البحرين وسوق دبي المالي لترتفع أسهم الخزينة إلى 241.9 مليون سهم، ما يعادل 6.41% من الأسهم الصادرة.

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