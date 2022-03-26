عمومية «أدنوك للتوزيع» تقرّ توزيع 1.28 مليار أرباحاً للنصف الثاني

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت «أدنوك للتوزيع» الآفاق الإيجابية الواعدة لمساهميها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

ووافق المساهمون على دفع النصف الثاني والأخير من توزيعات الأرباح للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021 بقيمة 1.28 مليار درهم، أي ما يعادل «10.28» فلوس للسهم. وتأتي توزيعات الأرباح هذه إضافة إلى أرباح النصف الأول 2021 البالغة 1.28 مليار درهم، بما يعادل «10.28 فلوس للسهم».

والتي تم توزيعها في أكتوبر 2021، ليبلغ بذلك إجمالي توزيعات كامل العام 2.57 مليار درهم، بما يعادل «20.57 فلساً للسهم»، وهو ما يتماشى مع سياسة الشركة المعتمدة لتوزيع الأرباح، ويعد مؤشراً واضحاً على قدرة الشركة على تحقيق عائدات قوية لمساهميها.

وبعد أن وسعت الشركة من شبكة محطاتها في دولة الإمارات إلى 462 محطة خدمة خلال 2021، ركزت الشركة جهودها خلال العام الماضي على التوسع على الصعيد الدولي بافتتاح 40 محطة خدمة في السوق الرئيسي للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وزيادة صادراتها من زيوت التشحيم إلى 19 دولة في ثلاث قارات.

وساعد أداء الشركة القوي ونموها المستمر على وضع سياسة توزيعات أرباح تدريجية واضحة بالنسبة للمستثمرين، حيث تحدد سياسة الشركة لتوزيع الأرباح توزيع ما لا يقل عن 2.57 مليار درهم لعام 2022، مما يتيح للمساهمين رؤية واضحة للعائدات التي يمكن تحقيقها حتى أبريل 2023.

وحددت سياسة توزيع الأرباح للأعوام المقبلة توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتظل أدنوك للتوزيع واثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية وتحقيق عائدات مجزية ومستدامة لمساهميها.

التزام

ورحب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع»، بالمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، مؤكداً لهم التزام «أدنوك للتوزيع» بالمحافظة على وتيرة نموها في عام 2022 وما يليه. وتتمتع أدنوك للتوزيع بفرص واعدة لزيادة عائداتها في ظل الانتعاش الاقتصادي وخططها للنمو والتوسع محلياً ودولياً، إلى جانب عمل الشركة على استكشاف الفرص الجديدة لتسريع نموها.

وتلتزم «أدنوك للتوزيع» بمواصلة خططها للتوسع محلياً ودولياً، وتخطط الشركة لافتتاح 60 - 80 محطة خدمة جديدة، من ضمنها 20 - 30 محطة خدمة في الدولة خلال 2022، إلى جانب ما بين 40 إلى 50 محطة خدمة جديدة في الأسواق الدولية، بما في ذلك السعودية. كما تحافظ الشركة على مركزها الجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، لا سيما بعد إدراجها ضمن مؤشري مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال وفوتسي للأسواق الناشئة في 2021.

نتائج مالية قوية

وسجلت «أدنوك للتوزيع» نتائج مالية قوية خلال عام 2021، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين، حيث حققت الشركة أرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 3.1 مليارات درهم، وصافي أرباح بلغ 2.2 مليار درهم. وشهدت نهاية عام 2021 انتعاشاً متواصلاً في إجمالي كميات الوقود المباعة، إلى جانب تضاعف حجم المبيعات في سوق دبي الاستراتيجي، مما مهد للأداء القوي للشركة خلال العام في ظل تخفيف قيود الحركة والتنقل في أعقاب جائحة كوفيد 19.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: يشهد نموذج أعمال خدمات بيع الوقود بالتجزئة تحوّلات جذرية، ونسعى لأن ترسخ أدنوك للتوزيع مكانتها الرائدة في هذا المجال. وتسعى الشركة لتلبية تطلعات العملاء من خلال توفير أفضل مستويات التميز والخدمة الراقية، وهو ما تعمل على تحقيقه من خلال تطبيق أحدث الابتكارات الرقمية مع التركيز على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية، حيث نعمل بشكل دائم على خفض كثافة الانبعاثات من عملياتنا التشغيلية، مع توفير مزيج متنوع من مصادر الطاقة يلبي احتياجات عملائنا حالياً، ويمهد الطريق لمستقبل واعد.

ثقة

قال المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: نحن على ثقة تامة من أن تركيزنا المستمر على النمو محلياً ودولياً، مع الالتزام بتقديم منتجات وحلول مبتكرة ومستدامة وعالية الجودة سيتيح لنا فرصة تحقيق أهداف خططنا للنمو وتجاوزها في السنوات المقبلة.

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