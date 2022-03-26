«بوابة الشرق مول» يشارك في «ساعة الأرض»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك عائلة بوابة الشرق مول وزوارها بساعة الأرض، تعبيراً عن الالتزام بدعم هذه المبادرة وكحافز على ضرورة إحداث التغيير، عن طريق إطفاء الأنوار داخل المول لمدة ساعة واحدة عند تمام الساعة الـ8:30 من مساء اليوم السبت.

ويحمل العاملون والمستأجرون وزوار بوابة الشرق مول شموع LED، لمدة ساعة بردهة المول تعبيراً عن تضامنهم مع المبادرة وللتأكيد على ضرورة زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه كوكب الأرض. وتعبيراً عن تقدير بوابة الشرق مول للمشاركين، يتم تقديم مجموعة من أوراق النباتات المائية التي ترمز إلى قدرة الإنسان على إيجاد بيئة مستدامة عن طريق رعاية هذه النباتات.

ويحصل المشاركون على فرصة للفوز بجوائز قيمة، إضافة إلى مجموعة أوراق النباتات المائية، من خلال مشاركة تجربتهم الشخصية في ساعة الأرض مع بوابة الشرق مول على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالنسبة لإمارات، فإن ساعة الأرض هي أكثر من مجرد 60 دقيقة بدون إضاءة في المنازل والمكاتب، فهي تمثل الالتزام بأسلوب حياة يهدف إلى الوصول إلى مستقبل مستدام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز