فعاليات رمضانية مميزة ومبادرات خيرية في ميركاتو

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل ميركاتو بحلول شهر رمضان المبارك بطابع مميز وزينة خاصة، إذ يستضيف مجموعة من العروض والفعاليات المميزة والمبادرات الخيرية الخاصة بالشهر الفضيل.

كما يطلق ميركاتو بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة «شاركونا الخير والإحسان» مرة أخرى في شهر رمضان هذا العام لتشجيع المتسوقين على عمل الخير من خلال التبرع بالاحتياجات الألعاب والمستلزمات اليومية والقطع المستعملة وبعض المواد الغذائية في صناديق التبرعات عند المدخل الرئيسي لميركاتو، حيث يمكن للزوار التبرع مساهماتهم طوال الشهر الكريم.

وتتميز أسواق ميركاتو الرمضانية بأجمل التصاميم والحرف اليدوية المستوحاة من أجواء رمضان وأرقى تصاميم العبايات والقفطانات ومستلزمات رمضان في سوق المسك للعبايات ومعرض «بحبك يا رمضان».

وستكون هناك قصص الحكواتي الرمضانية التي يرويها الحكواتي للعائلة والأطفال ليشاركهم بعض القيم الرمضانية والعظات القيمة. كذلك ستكون هناك ورش العمل التفاعلية للأطفال مع مجموعة متنوعة من الفنون والحرف اليدوية المستوحاة من أجواء رمضان. وستبقى مطاعم ميركاتو وتاون سنتر جميرا مفتوحة خلال اليوم في شهر رمضان لخدمة السياح وغير المسلمين.

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