اتفاق تعاون بين «بروف بوينت» و«اتقان الخليج للحاسب الآلي» لتقديم حلول الأمن الإلكتروني

المصدر: دبي- البيان

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أبرمت بروف بوينت المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني، اتفاقية تعاون مع شركة «اتقان الخليج للحاسب الآلي»- المتخصصة في مجال تكامل الأنظمة ومزود الحلول في الإمارات وإحدى شركات ياس القابضة. وبموجب الاتفاقية، ستعمل شركة «اتقان الخليج للحاسب الآلي» على تعزيز محفظة الأمن الإلكتروني الخاصة بها لدعم المؤسسات والشركات في المنطقة؛ بينما تعمل شركة بروف بوينت على توفير حلول التدريب على أمن البريد الإلكتروني وحماية المعلومات والتوعية بالأمن الإلكتروني.

وفي ظل تحول بوصلة اهتمام قراصنة الإنترنت لاستهداف الأفراد، تؤمن بروف بوينت أن الطريقة الأكثر فاعلية لتقليل المخاطر تتمثل في حماية الأفراد من التهديدات التي تستهدفهم، والتي غالباً تأتي عبر البريد الإلكتروني، وهنا يكمن نهج شركة بروف بوينت الذي يركز على الأفراد لتعزيز الأمن الإلكتروني.

ومن خلال نشر تقنيات بروف بوينت، يمكن للمؤسسات اكتساب رؤى لتحديد الأفراد الأكثر ضعفاً وكيفية استهدافهم وكيفية حمايتهم بشكل فعال؛ كما أنهم قادرون على الاستجابة لفقدان البيانات بسرعة أكبر. علاوة على ذلك، هناك دائماً مستخدم مشارك؛ لذلك يمكن للنهج الذي يركز على الأفراد أن يحقق نجاحات عديدة مقارنة بالحلول السابقة التي باءت جهودها بالفشل.

وتركز «شركة اتقان الخليج للحاسب الآلي» على الأمن الإلكتروني؛ كونها تلعب دوراً بارزاً في تأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات والهيئات الحكومية في الإمارات. وتشكل الشراكة مع شركة «بروف بوينت» أهمية كبيرة لدى شركة «اتقان الخليج للحاسب الآلي» كونها تمكنها من توفير خدمات موارد ذات مستوى عالمي، ناهيك عن تقديم قيمة مضافة لعملائها.

وقال إميل أبو صالح، المدير الإقليمي لدى بروف بوينت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «يتسم قراصنة الإنترنت الذين يعمدون إلى شن هجمات إلكترونيه بالذكاء الكبير عند استهداف الأفراد. ولذلك تحتاج المؤسسات والشركات إلى تبني حلول أكثر ذكاءً لحماية هؤلاء المستخدمين وبياناتهم؛ بسلاسة عبر نظامهم البيئي للحلول الأمنية».

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