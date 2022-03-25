«إكسبو الشارقة» يبحث مع وفد إيطالي تعزيز المشاركة في «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»

المصدر: الشارقة- البيان

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بحث مركز إكسبو الشارقة مع وفد إيطالي مشارك في فعاليات النسخة الـ 49 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، المنعقدة فعالياته في المركز حتى يوم 27 مارس الجاري، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير آفاق العمل المشترك، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب على صعيد اتباع أفضل الممارسات التنظيمية والترويجية لاستقطاب المزيد من العارضين الإيطاليين في الدورات القادمة للمعرض.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش فعاليات المعرض، بين سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وأنطونيو فرانشيسكيني، رئيس مكتب السوق الدولي والترويج التجاري في الاتحاد الإيطالي لتجار الحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة، بحضور ساورو سيرفادي مدير الاتصال الدولي في مجموعة ارتكس الإيطالية لتنظيم المعارض.

وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مجال تنظيم فعاليات مشتركة وتوفير خدمات ومزايا للمستثمرين وزوار المعارض من البلدين، إلى جانب استعراض النتائج الأولية لمشاركة الشركات الإيطالية في المعرض.

شراكات دائمة

وأكد سيف المدفع، أن اللقاء يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لمركز إكسبو الشارقة، الرامية إلى توسيع شبكة علاقاته الإقليمية والدولية وتطويرها وتعزيز التعاون مع مختلف الفعاليات الاقتصادية.

وإقامة شراكات دائمة من بوابة المعارض والمؤتمرات، مشيراً إلى أن المشاركة المتنامية للشركات الإيطالية في العديد من الفعاليات التي ينظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة وخاصة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون بين الجانبين لتبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب، لتعزيز جهودهما على صعيد تبني أفضل الممارسات العالمية في تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض، سواء على صعيد التسويق والتنظيم أو على صعيد زيادة عدد المشاركات في المعارض والمؤتمرات التي يستضيفها الجانبان.

وأشار إلى أن الدورات السابقة للمعرض سجلت مشاركة متميزة للشركات الإيطالية المتخصصة في تصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية، والتي حققت من خلاله العديد من النجاحات من أبرزها تعزيز نسبة مبيعاتهم، ولا سيما أن منتجات الذهب والمجوهرات الإيطالية تتميز بجودتها العالية، وتعد خياراً للعديد من المستهلكين على مستوى منطقة الخليج والإمارات.

مشيراً إلى أن مركز إكسبو الشارقة يستطيع بما لديه من إمكانات وقدرات تنظيمية وترويجية تمكين الشركات والعارضين الإيطاليين من توسيع خريطتهم التسويقية من خلال معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يستضيفه وينظمه المركز مرتين سنوياً.

مكانة رائدة

وأشاد أنطونيو فرانشيسكيني بتجربة مركز إكسبو الشارقة في صناعة المعارض، وبالممارسات التنظيمية والتقنية الرائدة للمركز والتي مكنته من تنظيم عدد كبير من المعارض الدولية المتخصصة، من أبرزها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات.

مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء في تعزيز مشاركة الشركات الإيطالية في هذا الحدث المهم وخاصة في ظل النجاحات التي يحققها العارضون المشاركون وحجم الإقبال اللافت من الزوار، وأهميته في إيصال العلامات التجارية العالمية إلى الإمارات، ولا سيما أن الطلب الإماراتي على المجوهرات الإيطالية يشهد نمواً متزايداً حيث استطاعت إيطاليا أن ترفع حصتها التسويقية من 7.01% في عام 2020 إلى 13.05% في 2021، معززة مكانتها كمورد ثالث للإمارات بعد الهند وتركيا.

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