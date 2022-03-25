«الإمارات العالمية للألمنيوم» تعلن الفائزين بمسابقة تحدي تصميم الألمنيوم 2022

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الفائزين في «تحدي تصميم الألمنيوم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، وهي مسابقة لطلاب وطالبات المدارس تهدف إلى زيادة الوعي حول حماية البيئة وإمكانية إعادة تدوير الألمنيوم بشكل لا متناهٍ.

ونُظمت المسابقة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وطُلب من الطلاب استخدام الألمنيوم المعاد تدويره بطريقة إبداعية وصنع تصاميم هادفة.

وقدمت نجيبة الجابري، نائب الرئيس للتقنية، بالنيابة عن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الجوائز النقدية للطلاب الثلاثة الفائزين وهم عبيد الزعابي من مدرسة الغزالي، ومعاذ مبارك من مدرسة الراضي، وروضة السركال من مدرسة الأصايل، وقد حصل جميع الطلبة في المسابقة على شهادة تقدير لمشاركتهم.

وإضافةً إلى مسابقة تحدي تصميم الألمنيوم، فإن الشركة تدير مسابقة الروبوتات الصناعية السنوية، والتي تهدف إلى تزويد طلاب الهندسة الجامعيين بتجربة واقعية في مجال الروبوتات والأتمتة والذكاء الاصطناعي. وتسعى الشركة من خلال هذه المسابقات إلى توجيه عملية تطوير الشباب العلمية والعملية لدعم القطاع الصناعي في الإمارات وتحقيق «مشروع 300 مليار».

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