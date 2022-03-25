عمومية «أسواق عجمان» تقر توزيع 10% من الأرباح على المساهمين

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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أقرت الجمعية العمومية العادية لجمعية أسواق عجمان التعاونية توزيعات الأرباح للعام 2021 بواقع 10% عائداً على الأسهم من رأس المال و5% عائداً على مشتريات المساهمين، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أول أمس بفندق عجمان وتم خلاله التصديق على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية لعام 2021، وتقرير مدقق الحسابات.

إضافة إلى مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، كما وافقت الجمعية العمومية على أن يجوز لمجلس الإدارة طلب إدراج والتداول لأسهم جمعية أسواق عجمان التعاونية في سوق دبي المالي، وحققت الجمعية أرباحاً بقيمة 14 مليون درهم خلال العام الماضي.

واستعرض صالح سعيد المطروشي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان تقرير مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن الجمعية حققت معدلات نمو في الأرباح، لافتاً إلى أن الجمعية تبنت خطة طموحة للتوطين، حيث أصبح عدد المواطنين العاملين في أفرع الجمعية 5%، إضافة إلى تطوير العنصر البشري وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لرفع مستوى وكفاءة الموظفين.

وذكر أن الجمعية تتأهب لتدشين فرعها الجديد في منطقة الحميدية ويضم الفرع الجديد 40 ألف سلعة ومكاتب تجارية وخدمية ومناطق ترفيه للعائلات.

تطور أعمال الجمعية

وأشار تقرير الجمعية الإداري إلى تطور وتحسين إدارة المخزون والمبيعات وتنفيذ مشروع المشتريات المركزية لاحتساب طلبات الشراء بشكل آلي، وتنفيذ برنامج محاسبة الموردين، وإطلاق تطبيق «جمعيتي» لمتابعة النقاط والأسهم للمساهمين، وتطبيق التسوق وتطوير نظام الاتصالات داخل الجمعية وأرشفة جميع الفواتير داخل النظام بشكل لا ورقي.

كما اهتمت الجمعية بتطوير خدمات التسوق الإلكتروني من خلال توفير أكثر من 50 ألف صنف عبر خدمة تطبيق الهواتف الذكية وتوفير خدمة آخر العروض للتصفح والشراء وإدراج بطاقة «جمعيتي» ومعرفة رصيد النقاط وعدد الأسهم للبطاقة الذهبية وتوصيل السلع إلى مقر المستهلك خلال ساعتين.

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