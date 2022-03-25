طيران الإمارات تعيد رحلاتها إلى الهند لمستويات ما قبل الجائحة

المصدر: وام

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أعلنت طيران الإمارات أنها ستعيد خدماتها إلى الهند إلى مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19" اعتبارا من الأول من ابريل المقبل حيث ستشغل 170 رحلة أسبوعيا إلى تسع مدن هندية.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار الحكومة الهندية بإعادة الرحلات الجوية الدولية من وإلى الهند بما يتماشى مع الاتفاقيات الثُنائية السارية وذلك اعتبارا من نهاية مارس الجاري.

وتبعا لذلك ستبدأ طيران الإمارات اعتبارا من مطلع أبريل المقبل تسيير 35 رحلة أسبوعيا إلى مومباي و28 رحلة أسبوعيا إلى نيودلهي و24 رحلة أسبوعيا إلى بنغالورو و21 رحلة أسبوعيا إلى تشيناي و21 رحلة أسبوعيا إلى حيدر أباد و14 رحلة أسبوعياً إلى كوتشي و11 رحلة أسبوعيا إلى كولكاتا و9 رحلات أسبوعيا إلى أحمد أباد و7 رحلات أسبوعيا إلى ثيروفانانثابورام.

وأعادت طيران الإمارات تشغيل طائراتها الإيرباص A380 بين دبي ومومباي خلال مارس الجاري ليعود هذا الطراز المفضل لدى المُسافرين للعمل على رحلات الناقلة إلى الهند وذلك لأول مرة منذ مارس 2020 عندما أوقفت الناقة تشغيله بعد تفشي "كوفيد-19".

وتخدم طائرات الإيرباص A380 ذات الطابقين الرحلة "ئي كيه 500?501" بين دبي ومومباي.

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