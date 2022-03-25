"أبوظبي للتنمية" يموّل مشاريع استراتيجية في بنغلاديش بقيمة 692 مليون درهم

المصدر: وام

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ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في مساندة حكومة بنغلاديش ودعم خططها وبرامجها التنموية، حيث موّل الصندوق على مدى العقود الأربعة الماضية 8 مشاريع تنموية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 692 مليون درهم.

وتركزت المشاريع التي موّلها الصندوق على قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة، ومشاريع البنيّة التحتيّة، إضافة إلى مساهمة الصندوق في تأسيس شركة الإمارات وبنغلاديش للاستثمار وهي شركة قابضة يمتلك الصندوق ما نسبته 60% من رأسمالها، وتعمل على تقديم القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهمت الشركة منذ تأسيسها في عام 1987 في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير العديد من فرص العمل لسكان بنغلاديش.

وبمناسبة اليوم الوطني لاستقلال بنغلاديش، هنأ سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية حكومة وشعب بنغلاديش، مشيراً إلى أن التعاون بين الصندوق وبنغلاديش يشكل نموذجاً متميزاً للعلاقات الاستراتيجية التي يسعى الصندوق إليها مع الدول الشريكة.

وأضاف : " نتطلع من خلال المشاريع التنموية أو الاستثمارات القائمة في بنغلاديش إلى المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما ينعكس على المجتمعات المحلية، ويحقق التنمية المستدامة في البلاد".

وأكد سعادته حرص الصندوق على تنمية وتعزيز علاقات التعاون مع بنغلاديش كشريك تنموي أساسي، حيث تعتبر بنغلاديش من الدول الآسيويّة التي تحظى باهتمام كبير من قبل الصندوق، لافتاً إلى أن الصندوق موّل أولى مشاريعه التنموية في بنغلاديش منذ عام 1976.

وتُعد بنغلاديش الدولة السابعة على العالم من حيث الكثافة السكانية إلا أن الناتج الإجمالي المحلي للفرد قد ارتفع إلى أكثر من الضعف منذ عام 1975. كما وضعت بنغلاديش في قائمة الدول الإحدى عشر المتوقع تفوقها اقتصادياً.

وفيما يلي نبذة عن المشاريع التي موّلها الصندوق في بنغلاديش: - مشروع محطة كهرباء شيخ البهاء..

يعتبر مشروع توسعة وتحديث محطة كهرباء شيخ البهاء من المشاريع الاستراتيجية التي موّلها الصندوق في بنغلاديش عام 2011 والهادفة إلى دعم قطاع الطاقة، وتعزيز استقرار نظام الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية احتياجات منطقة العاصمة دكا الكبرى التي تعد مركزاً نشطاً للصناعة، والتجارة والخدمات والأعمال. وتضمن المشروع الذي تبلغ قيمته الاجمالية 115 مليون درهم، إنشاء وحدات جديدة لتوليد الكهرباء ذات بطاقة إجمالية 225 ميغاواط.

- مشروع ربط الطرق في جنوب آسيا..

مول الصندوق عام 2013 مشروعاً لربط الطرق في جنوب آسيا بقيمة 110 ملايين درهم، الذي ربط الطرق الدولية في منطقة جنوب آسيا بما يسمح بسهولة تدفق الواردات والصادرات، ويتيح للدول، مثل نيبال وبوتان وأجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية في الهند النفاذ إلى الموانئ البحرية، مما يزيد من حجم التجارة الإقليمية والدولية لتلك الدول.

- مشروع مصنع سماد اليوريا ..

استهدف مشروع مصنع شيتاكونغ لسماد اليوريا الذي موله الصندوق في عام 1982 بقيمة 85 مليون درهم بدعم القطاعين الصناعي والزراعي في بنغلاديش، حيث تم إنشاء مصنعاً متكاملاً لسماد الأمونيا واليوريا في مدينة شيتاكونج بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 طن من الأمونيا تحول إلى 1700 طن من اليوريا.

- مشروع سد تيستا ..

وفي قطاع المياه ساهم الصندوق في عام 1994 بتقديم قرض ميسر لتمويل مشروع سد تيستا بهدف إنشاء قناة ديناجبور والقنوات المتفرعة عنها، وكذلك إنشاء جسر قناة بوقرا، وقد أتاحت القناة ري أكثر من 48000 هكتار ومن خدمة أكثر من 68000 شخص، وشمل المشروع الذي تبلغ قيمته ما يقارب 54 مليون درهم إنشاء قناة بطول 44 كيلومترا.

- مشروع الربط الكهربائي ..

مول الصندوق في عام 1978 مشروعاً للربط الكهربائي بين مدينة تونجي في المنطقة الشرقية ومدينة أشوردي في المنطقة الغربية من بنغلاديش بقيمة 60 مليون درهم، وذلك من خلال إنشاء شبكة نقل كهربائية بطول 94 ميلاً، ويساهم المشروع في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة في تلك المناطق لدعم قطاع الكهرباء في بنغلاديش، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشبكة 200 ميغاواط.

- مصنع الآلات ..

كما موّل الصندوق في عام 1976 مصنعاً للآلات بقيمة 38 مليون درهم للمساهمة في تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في بنغلاديش، وتضمن المشروع شراء معدات جديدة مصنعة من أفضل المواد المطابقة للمعايير العالمية.

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