6.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1983 مبايعة بقيمة 5.07 مليار درهم منها 330 مبايعة للأراضي بقيمة 1.65 مليار درهم و1653 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.42 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 164 مبايعة بقيمة 336 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 324 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 113 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 49 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 204 مبايعة بقيمة 278 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 180 مبايعة بقيمة 459 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 148 مبايعة بقيمة 444 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.54 مليار درهم منها 60 رهن أراض بقيمة 273.64 مليون درهم و294 رهن فلل وشقق بقيمة 1.27 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 320 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 158 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 124 هبة بقيمة 210.01 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 106 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 20 مليون درهم.

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