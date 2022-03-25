مجموعة "ملتيبلاي" تستثمر 367 مليون درهم في الطرح العام الأولي لـ " ديوا "

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة "ملتيبلاي" الشركة القابضة ومقرها أبوظبي، اليوم عن استثمارها 367 مليون درهم في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" كمستثمر أساسي.

يأتي هذا الاستثمار عقب سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة، وتتطلع من خلالها إلى إنشاء منظومة استثمارية ممكّنة بالتكنولوجيا لاغتنام فرص النمو عبر خمس قطاعات رئيسية هي: الاتصال والإعلام، وخدمات المرافق، والمشاريع الاستثمارية، وخدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي.

وكانت المجموعة قد استحوذت العام الماضي على حصص في العديد من الأصول المحلية التي تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق الأرباح مثل "بال" للتبريد القابضة، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وفيولا كوميونيكيشنز؛ إضافة إلى شركات عالمية عالية النمو مثل منصة الوسائط الرقمية "فايرفلاي"، وشركة المحتوى المرئي "جيتي إميجز"، والعلامة التجارية العالمية "سافاج X فينتي" للفنانة الشهيرة ريانا والمتخصصة في قطاع الأزياء عبر منصّات التجارة الإلكترونية.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة "ملتيبلاي": " ينبع اهتمامنا بالطرح العام لهيئة كهرباء ومياه دبي من ثقتنا الكبيرة بقوة الاقتصاد الإماراتي. وقد نجحت الهيئة بترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات المرافق المتكاملة بالاستناد إلى ركائزها الأساسية القوية وبنيتها التحتية المتطورة ".

وأضافت بوعزة: " تتمتع هيئة كهرباء ومياه دبي بمكانة مرموقة، ووضع مالي قوي، وأهداف إستراتيجية واضحة، وهذا ما يجعل منها استثماراً مجزياً بالنسبة لمجموعة "ملتيبلاي" .. ونعتقد أن استثمارنا في الهيئة سيحقق قيمة كبيرة لمساهمينا في ضوء الأداء المتميز الذي تحققه الأسواق المالية في المنطقة".

واستندت مجموعة "ملتيبلاي" على مكانتها النقدية القوية، بعد أن جمعت 3.1 مليار درهم عقب تحقيق الطرح الخاص الذي سبق إدراجها نجاحاً لافتاً بنسبة تغطية بلغت 16 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وتتمثل استراتيجية الشركة في مواصلة تحقيق الأرباح من محفظة متنوعة تجمع بين الشركات التي تولد عوائد ثابتة وتلك التي تحقق نمواً كبيراً.

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