1600 مستثمر في معرض العقارات الدولي 2022

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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انطلقت، أمس، فعاليات معرض العقارات الدولي 2022، الذي ينعقد بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى الغد، بمشاركة دولية واسعة، حيث يستضيف وفوداً تضم أكثر من 1600 من المستثمرين العقاريين أصحاب الملاءات المالية والدخول المرتفعة ورؤساء وأعضاء في جمعيات وساطة دولية من 19 دولة منها الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية وغيرها من الدول. يأتي ذلك فيما يشهد قطاع العقارات في إمارة دبي مؤشرات أداء ممتازة منذ منتصف العام 2021 حتى الوقت الحالي في ضوء توقعات استمرار نمو القطاع لمرحلة ما بعد إكسبو 2020 دبي.

وتستمر زيارة الوفود حتى نهاية شهر مارس الحالي وذلك بهدف استكشاف الفرص الجديدة للاستثمار العقاري، مع توقع أن يضخ المستثمرون في سوق العقارات في دبي استثمارات كبيرة تتجاوز حاجز مليارات درهم.

افتتحت المعرض ماجدة راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بدائرة الأراضي والأملاك بدبي، وحضر الافتتاح داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، واللواء أحمد عابدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر، الذي أكد أهمية تطوير العاصمة الجديدة برؤية استراتيجية لمدينة ذكية تقدم بنيتها التحتية الذكية المتكاملة لتوفر العديد من الخدمات للمواطنين. ودعا المستثمرين إلى الاستثمار في سوق العقارات المصري لتمتع هذا القطاع بميزة المكسب المشترك لكل من المستثمرين والمطورين العقاريين على حدة.

وتضمن الحضور تيريزا كينج كيني، رئيسة جمعية ميامي للوسطاء العقاريين، ودانيال فاسكيز، رئيس مؤسسة CILA وفرانسيسكو شينج ليون، رئيس مؤسسة ACOBIR، وأندريا الميدرا، رئيس مؤسسة (CFBACC) و«تيم هو»، رئيس الرابطة الآسيوية للعقارات في أمريكا وجوليو تيودورو دا سيلفا رئيس اتحاد COFESI للعقارات.

وأشار منظمو المعرض إلى أن العوامل الرئيسية مثل معرض إكسبو 2020 دبي، والتخفيف من الإجراءات الاحترازية للسفر وغيرهما أسهمت في زيادة معدلات النمو حتى الربع الأول 2022. وسيشهد الجزء المتبقي من 2022 إطلاق المزيد من المشاريع من قبل المطورين الرئيسيين وغيرهم، مع خيارات دفع تنافسية تشمل السداد المرتبط بعملية البناء وبعد الانتهاء من البناء.

كما أشاد خبراء القطاع بأداء قطاع العقارات في الدولة خلال 2021، والذي سجل نمواً بنسبة 73.6% في صفقات العقارات والتي تعتبر الأعلى منذ 2009. ويشمل المعرض ورش عمل وتدريب واجتماعات الشركات وأجنحة الدول ومنتدى وجهات الاستثمار إلى جانب أنه سيشهد توقيع مذكرات التفاهم بين الشركات المشاركة والجهات الأخرى.

وأكدت ماجدة راشد أن الوفد المكون معظمه من الولايات المتحدة سيوسع خلال الزيارة تعاونه مع الجهات المهتمة بالقطاع العقاري في دبي، وأشارت إلى أن معظم أعضاء الوفد زاروا العام الماضي معرض سيتي سكيب وتلقوا دورات تدريبية في الوساطة العقارية للترويج لعقارات دبي في ولايات مختلفة بأمريكا، وأضافت: «نما عدد الوفد بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وتأتي أهمية هذا الإقبال الكبير بفضل السمعة الذهبية التي تتمتع بها عقارات دبي والدعم الكبير الذي تقدمه حكومة دبي للقطاع الذي يجذب من جديد شريحة كبيرة من المستثمرين والمهتمين في القطاع».

فرص

قال ويليلم ماكلينتوك مؤسس جمعية وسطاء التأمين المهنيين في المملكة المتحدة، إن دبي تحولت إلى موطن ثانٍ للكثير من الأوروبيين بفضل موقعها الجغرافي المميز الذي يصل قارات العالم وسهولة الوصول إليها من معظم مطارات العالم، وأفاد بأن عدداً آخر من المستثمرين الإنجليز يقدر بالمئات سيقدم إلى دبي خلال الأشهر المقبلة للاطلاع على فرص الاستثمار في القطاع العقاري.

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