«لولو» تطرح 15 ألف منتج بخصومات حتى 50 % ضمن حملتها الرمضانية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أعلنت مجموعة اللولو العالمية، طرح 15 ألف منتج وسلعة، ضمن حملتها الرمضانية الأكبر على الإطلاق، بخصومات وتخفيضات تتراوح بين 30 - 50 %.

وقال أشرف علي إم. إيه، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي أمس، إن شهر رمضان هذا العام، هو أول موسم في فترة ما بعد الجائحة، لذا، من المتوقع أن يشهد قفزة كبيرة للمتسوقين، لذلك طرحنا أكثر من 15 ألف منتج، بخصومات حتى 50 % على كل الأصناف والأقسام، في جميع أنحاء الدولة. وأضاف أن المجموعة ستوفر «سلال رمضان»، وهي عبارة عن صناديق لمستلزمات البيت الضرورية من السلع التموينية المتاحة بأسعار مخفضة، حيث تتوافر في عبوتين، بقيمة 99 درهماً و149 درهماً.

صفقات يومية

وقال ناندا كومار مدير التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة لولو، إن جميع العروض الرمضانية تتوفر أيضاً من خلال المنصات الرقمية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يكون هناك الكثير من الصفقات اليومية، عبر تطبيق لولو للتسوق.

وأشار إلى أن التخفيضات تغطي السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، بجانب السلع الاستهلاكية التي يرتفع الطلب عليها خلال رمضان، مثل الأجهزة الكهربائية والمنزلية والهواتف وأجهزة التلفاز والملابس والهدايا، موضحاً أن العروض ستستمر حتى نهاية عيد الفطر.

وأكد توفر السلع بكميات كبيرة، وبالتالي، لن يكون هناك نقص في أي سلعة خلال شهر رمضان، أو ارتفاع في الأسعار، في ظل توفر مخزون من السلع، لافتاً إلى أن المجموعة لديها مخزون سلعي كافٍ، لضمان توفير جميع السلع خلال الشهر الكريم، بأسعار مناسبة للمستهلكين.

حملات

وأوضح كومار أن لولو هايبر ماركت الإمارات، تطلق الكثير من حملات الترويج في رمضان وموسم العيد، منها مهرجان التمور، ومهرجان الفواكه واللحوم الطازجة، ورمضان الصحي «الترويج للمنتجات العضوية، النباتية، الخالية من السكر والجلوتين»، وصفقات مثمرة – فواكه طازجة وخضراوات، وسوق اللحوم، ووجبات الإفطار، إضافة إلى تنزيلات العيد، وتشمل الأزياء ومنتجات الجمال والأناقة.

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