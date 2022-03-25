تحديد النطاق السعري لأسهم طرح «كهرباء دبي» بين 2.25 - 2.48 درهم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي ومالك حصة الأغلبية في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم من حيث القدرة المتصلة، عن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي.

النطاق السعري

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 2.25 - 2.48 درهم للسهم. وستتم إتاحة 3.25 مليارات سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 6.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال هيئة كهرباء ومياه دبي مع احتفاظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وتمثّل جميع الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب عملية بيعٍ للأسهم الحالية المملوكة لحكومة دبي.

ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 7.31 - 8.06 مليارات درهم (1.99 - 2.19 مليار دولار)، وهذا يعني أن القيمة السوقية للهيئة ستتراوح عند الإدراج بين 112.50 - 124 مليار درهم (30.63- 33.76 مليار دولار)، مما يجعلها أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية.

دور محوري

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تضطلع هيئة كهرباء ومياه دبي بدور محوري في مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية الشاملة لإمارة دبي، وتعد داعماً رئيسياً لاستراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وهذا الطرح فرصة مهمة للمستثمرين للمشاركة في قصة نمو فريدة استمدت إلهامها من الطموح اللامحدود لدبي ودولة الإمارات ككل. ومنذ الإعلان عن نية الإدراج في سوق دبي المالي، تلقينا اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين الذين يدركون تصميمنا الراسخ على إرساء أسس مستقبل مستدام لإمارة دبي.

كما يعكس هذا الاهتمام الثقة في هيئة كهرباء ومياه دبي التي تواكب النمو الاقتصادي والنمو في عدد السكان الذي تشهده دبي، عبر تطوير بنية تحتية تنافسية عالمية المستوى، لترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفقاً لأعلى المعايير العالمية من حيث التوافرية والاعتمادية والجودة والكفاءة، مع تطبيق نظام حوكمة رشيد على مستوى عالمي يشمل جميع عمليات الهيئة. ونتطلع إلى الترحيب بمساهمينا الجدد بعد إدراج أسهم الهيئة رسمياً في سوق دبي المالي خلال الأسابيع القادمة».

عملية الاكتتاب

ووفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً:

● للمكتتبين من الأفراد، والمستثمرين الآخرين، وموظفي مجموعة شركات هيئة كهرباء ومياه دبي المؤهلين (حسبما هو موضح في نشرة الاكتتاب) كجزء من اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

● للمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول بما فيها دولة الإمارات، وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين.

وبدأت فترة الاكتتاب، أمس، وتستمر حتى 2 أبريل 2022 لاكتتاب الأفراد، وحتى 5 أبريل 2022 للمستثمرين المؤهلين. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 أبريل 2022.

ومن المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح وإدراج الأسهم في 12 أبريل 2022، وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول بسوق دبي المالي.

المستثمر الأساسي

في 23 مارس، أبرمت الشركة اتفاقيات الاستثمار الأساسية مع كل من جهاز الإمارات للاستثمار (من خلال إحدى أدواته الاستثمارية)، والقابضة (من خلال إحدى أدواتها الاستثمارية)، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، ومجموعة ملتيبلاي (من خلال إحدى أدواتها الاستثمارية)، وشركة ألفا ظبي القابضة، ومؤسسة استثمار القابضة (معاً «المستثمرون الأساسيون») والتي وليس منفرداً بموجبها، يلتزم المستثمرون الأساسيون على حدة وليس أي منهما متضامناً بالتضامن والتكافل، بشراء أسهم في طرح المستثمرين المؤهلين بسعر الطرح. وإجمالي التزام «المستثمرون الأساسيون» للطرح 4.7 مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، وتخضـــــع الأســـــهم المملوكـــــة للمستثمرين الأساسيين لفتـــــرة حظـــــر تـــــداول مدتها 180 يوماً.

تعيين

وعيّنت هيئة كهرباء ومياه دبي شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال بصفتها المستشار المالي، وعيّنت بنك موليس آند كومباني المملكة المتحدة (فرع مركز دبي المالي العالمي) بصفته المستشار المالي المستقل للهيئة.

كما عيّنت سيتي جروب جلوبال ماركتس، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين مشتركين، بينما عيّنت كريدي سويس إنترناشيونال، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، بصفتهم مديري الاكتتاب المشتركين.

وتم تعيين الإمارات دبي الوطني بصفته بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف عجمان وبنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك المارية المحلي وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي كبنوك تلقي الاكتتاب.

وأصدر الرئيس والعضو التنفيذي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

تفاصيل

تتوفر تفاصيل الطرح في ما يخص المكتتبين الأفراد في نشرة اكتتاب باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما في ما يخص المستثمرين المؤهلين، فتتوفر التفاصيل في مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية. وتتوفر نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ومذكرة الطرح الدولية عبر الموقع الإلكتروني: www.dewa.gov.ae/ipo.

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