سوق دبي يربح 2.5 مليار و«أبوظبي» يقترب من مستوى تاريخي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أغلقت أسواق الأسهم المحلية في دائرة المكاسب للجلسة الثانية على التوالي في ختام جلسة أمس. وربح سوق دبي المالي ما يناهز 2.5 مليار درهم، فيما واصل سوق أبوظبي الاقتراب من الحاجز التاريخي 10 آلاف نقطة، وسط استمرار عمليات شراء الأجانب والمؤسسات مع ضخهم نحو 175 مليون درهم كصافي شراء لاقتناص الفرص، لا سيما في الأسهم القيادية بقطاع العقار والبنوك. وصعد سوق دبي بنسبة 0.54% ليغلق عند 3379.48 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.2% إلى مستوى 9743.47 نقطة بدعم رئيسي من الأسهم المالية والعقارية.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.7 مليار درهم، منها 1.4 مليار في أبوظبي، و293.8 مليوناً بدبي. وجرى تداول 357.3 مليون سهم، موزعة بواقع 213.32 مليوناً في أبوظبي، و143.98 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 13290 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.84% مع نمو «إعمار العقارية» 0.92% و«إعمار للتطوير» 1.91%، فيما انخفض «ديار» 0.9% و«الاتحاد العقارية» 0.81%، وصعد قطاع البنوك 0.87% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.77% و«جي إف إتش» 2.56% و«أملاك» 3.73%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.2% مع هبوط «سوق دبي المالي» 1.3% و«شعاع كابيتال» 1.66% فيما صعد «دبي للاستثمار» 0.43%، ونزل قطاع النقل 1.3% بعد تراجع «العربية للطيران» 2.53%، بينما صعد «أرامكس» 0.27% و«الخليج للملاحة» 1.24%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 124.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 32.7 مليوناً. وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 10.25%، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.36%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 36.9 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع القطاع المالي مع نمو «أبوظبي الأول» 0.53% و«العالمية القابضة» 0.05% و«ألفا ظبي» 0.52%، بينما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.38% و«أبوظبي الإسلامي» 1.07%، فيما استقر «ملتيبلاي»، وزاد قطاع العقار، واستقر قطاع الاتصالات. وفي قطاع الطاقة، ارتفع «دانة غاز» 2.52% بينما استقر «أدنوك للتوزيع» وانخفض «أدنوك للحفر» 0.53% و«طاقة» 2.4%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 315.7 مليونا. وحقق «البنك العربي المتحد» أكبر ارتفاع بنسبة 12.9%، فيما كان «غذاء القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.35%، واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 65 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

اتجهت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 73.67 مليون درهم، منها 15.73 مليوناً في دبي، و57.9 مليوناً في أبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 73.67 مليون درهم، موزعة بواقع 15.7 مليوناً في دبي، و57.9 مليوناً بأبوظبي.

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