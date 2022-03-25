«إعمار» لأعلى مستوى منذ يوليو 2019

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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صعد سهم «إعمار العقارية» أمس صوب أعلى مستوى في 32 شهراً منذ نهاية يوليو 2019، وفق رصد «البيان الاقتصادي» وأغلق عند مستوى 5.45 دراهم بعد صعوده 0.93% متصدراً النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 124.4 مليون درهم تعادل نحو 42% من سيولة سوق دبي المالي وجرى التداول 22.8 مليون سهم من خلال 1057 صفقة، ووصلت مكاسبه منذ بداية العام الجاري لنحو 11.45%. ونشطت التداولات على السهم منذ اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 1.226 مليار درهم تمثل 15% من رأس المال بواقع 15 فلساً للسهم ورفع الاقتراح للجمعية العمومية السنوية للموافقة عليه، وكذلك زيادة مساهمة الشركة في «إعمار للتطوير» لحد أقصى قدره 3% من رأسمال الشركة.

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