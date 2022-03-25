تحذير من جهات تنتحل صفة «ضمان للاستثمار»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من جهات خارجية تنتحل صفة شركة «ضمان للاستثمار»، في ثاني تحذير لها خلال الأسبوع الجاري، بعد تحذيرها الأول من جهات تنتحل صفة الشركة الدولية للأوراق المالية.

وأكدت الهيئة، في إفادة أمس، ضرورة التحقق من مدى حصول الجهات، التي يتم التعامل معها على ترخيص من قبل الهيئة من عدمه، والتأكد من بيانات الشركات المرخصة، من خلال الاطلاع على موقعها الإلكتروني، وذلك قبل التعامل معها بشأن أي من الأنشطة الخاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة. وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أن تحذيراتها تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على أسواق المال المرخصة في الدولة، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمر.

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