«غذاء» تقر الاستحواذ على «تموين»

المصدر: أبوظبي - البيان

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صادقت الجمعية العمومية لشركة «غذاء» على الاستحواذ على شركة «تموين» لإدارة الشركات مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح الشريكين في الأخيرة أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهم حسبما يحدده الشريكان مع تنازل باقي المساهمين عن أية حقوق أولوية في الأسهم الجديدة. كما وافقت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة من 100 مليون درهم إلى 241.6 مليون درهم بإصدار عدد 141.6 مليون سهم كمقابل استحواذ على حصص الشريكين في شركة «تموين» أو أي من الشركات التابعة أو المرتبة أو الحليفة أو الشقيقة.

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