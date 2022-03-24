«ألفا ظبي القابضة» تستثمر 367 مليون درهم في الطرح العام الأولي لـ«ديوا»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «ألفا ظبي بارتنرز القابضة»، إحدى شركات ألفا ظبي القابضة، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي تأسست في عام 2013 وتُعد واحدة من أسرع مجموعات الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في أبوظبي، عن استثمارها مبلغ 367 مليون درهم في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» من خلال اكتتابها بأسهم بصفتها مستثمراً أساسياً.

وتواصل ألفا ظبي مساهمتها الرئيسية والاستراتيجية في تمكين اقتصاد دولة الإمارات ودعم جهود تنويعه، كما تلتزم بتحقيق النمو المستدام لمساهميها من خلال استثمارها في شركات رائدة بما يمكّنها من خلق قيمة مضافة لمساهميها. كما يدعم الاستثمار في هيئة كهرباء ومياه دبي، وهي شركة مرافق متكاملة ورائدة عالمياً ذات مبادئ حوكمة بيئية واجتماعية قوية وأحد المساهمين الرئيسيين في تمكين دبي من تحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية، استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل لشركة ألفا أبوظبي.

محفظة استثمارية

واستناداً إلى محفظتها الاستثمارية المتنوعة، يأتي استثمار شركة ألفا ظبي القابضة في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي في أعقاب الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها الشركة مؤخراً في كيانات رائدة في السوق، منها الدار العقارية ش.م.ع وكيو القابضة (القدرة القابضة سابقاً). وبفضل مركزها المالي القوي، ومركز السيولة المتين، وخططها الاستثمارية المُرتقبة، تمتلك الشركة القدر الكافي من المرونة التي تؤهلها لاستثمار رأس المال بشكل فعّال بما يتوافق مع استراتيجية نموها، واغتنام الفرص للمشاركة في الإدراجات الرئيسية في دولة الإمارات التي تمثّل إمكانات نمو كبيرة.

تنويع الاقتصاد

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «ألفا ظبي القابضة»: «يأتي الطرح العام الأولي لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي انعكاساً للخطوات الكبيرة التي تواصل دولة الإمارات اتخاذها لتنويع اقتصادها، ويوفر منصة قوية تتيح لهيئة كهرباء ومياه دبي الاستفادة من إمكانات نموها انطلاقاً من الأسس القوية للسوق. إن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية التي تعتمدها هيئة كهرباء ومياه دبي، والاهتمام الكبير الذي يحظى به الطرح العام للشركة، يعزز المكانة الراسخة لدولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية، ونفخر بأن نكون مستثمراً أساسياً في هذا الطرح».

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