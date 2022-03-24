«بورت 53» تفتتح مكتبها الإقليمي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بورت 53»، الشركة العالمية في حلول وخدمات الأمن السيبراني، افتتاح مكتبها الإقليمي في دبي بالتزامن مع مشاركتها في معرض جيسيك 2022، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي.

وشاركت الشركة في الفعالية التي استضافت مجموعة من الخبراء الأمنيين من مختلف أنحاء العالم، حيث سلطت الضوء على إمكاناتها القوية في مواجهة تهديدات برامج الفدية من خلال التعاون مع شركة سيسكو، وحظيت الفعالية بإقبال واسع من خلال عرض خاص استوحت من سلسلة شهيرة تم فيها احتجاز الأشخاص كرهائن.

ودعت Port53 شركات الأمن السيبراني إلى استثمار المساحة التي وفرها مجلس الأمن السيبراني، والتعاون لمكافحة المجرمين السيبرانيين وكشفت أساليب اختراق الشركات والوصول إلى البيانات المهمة والحساسة بغرض الحصول على فدية مالية. وظهر في العرض مجموعة من الأشخاص المقنّعين قاموا بتوزيع منشورات حملت رموز الاستجابة السريعة التي يمكن مسحها لمعرفة المزيد من المعلومات حول مكافحة برامج الفدية.

وتركز الشركة على توفير حلول أمنية سحابية على مستوى الشركات، بحيث يسهل نشرها وإدارتها، مما يوفر للعملاء منهجية أمنية استباقية تتميز بمستويات عالية من التكامل والأتمتة، فضلاً عن حصولهم على البيانات الضخمة.

وقال عمر زرابي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Port53: تُعد دبي مركزاً سريع النمو لخدمات التحول الرقمي، مما يجعلها وجهة مثالية لتوسيع أعمالنا في المنطقة وتزويد الشركات بمختلف خدماتنا الأمنية. ويأتي افتتاح مكتبنا في دبي خطوة طبيعية في مسيرة توسعنا بعد افتتاح مكاتبنا في سان فرانسيسكو ونيويورك وفانكوفر وبنجالور ولندن. وتركز مشاركتنا في معرض جيسيك على مكافحة برامج الفدية التي باتت تشكل تهديداً كبيراً على جميع الشركات اليوم، حيث ندرك أهمية التركيز على خدمة العملاء في تنمية الأعمال، بدلاً من العمل على مواجهة التهديدات السيبرانية العشوائية. وتُعتبر شركتنا مركزاً أمنياً للشركات بفضل حلولنا وخدماتنا المبتكرة التي توفر الحماية اللازمة لجميع الأصول الرقمية.

وبهدف مكافحة التهديدات الأمنية مثل برامج الفدية، تتعاون Port53 مع مزودي خدمات التكنولوجيا الرائدين على مستوى العالم مثل شركة سيسكو، حيث تعتمد منهجية هندسية عميقة تضمن حماية الشركات من الاختراقات الداخلية والخارجية المتعمدة أو غير المتعمدة، مع العلم أن دراسة معهد بونيمون حول تكلفة اختراقات البيانات كشفت عن أن 25% من الاختراقات تحدث نتيجة أخطاء الموظفين. وتحرص الشركة على توفير حلول متطورة لتعقب التهديدات والحدّ منها وإدارتها انطلاقاً من السحابة وحتى نقطة النهاية، فضلاً عن الخدمات السيبرانية المخصصة التي تلبي أهدافاً محددة للشركات، حيث تقدم حلولاً مناسبة للواقع الجديد من خلال توفير أعلى مستويات الحماية على مدار الساعة للشركات عن طريق مركز عمليات الأمن الخاص بها.

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