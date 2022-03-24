اقتصادية عجمان تطلق مبادرة لإسعاد الجمهور والترويج لخدماتها

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، عن انطلاق فعاليات مبادرة «عجمان السعيدة»، والتي تنطلق فعاليتها في شهر مارس من تاريخ 28 إلى 31 مارس في ستي سنتر عجمان، وتهدف المبادرة لإسعاد الجمهور والمتعاملين، والترويج لخدمات الدائرة.

قالت تيه عتيج الكواي مدير قسم إسعاد المتعاملين بدائرة التنمية الاقتصادية: إن الدائرة تسعى بشكل دائم ومستمر إلى التجديد والابتكار في تنفيذ المبادرات والفعاليات الهادفة لإسعاد متعامليها. وأضافت الكواي، بأن اختيار مسمى «عجمان السعيدة» نابع من رؤية الدائرة وتركيزها ليس فقط على المتعاملين وإنما يشمل جميع المواطنين والمقيمين في الإمارة، وخاصة أن الدائرة تعنى بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ولا تستهدف فقط قطاع الأعمال والمستثمرين، وإنما يمتد تركيزها على الجمهور والمستهلكين، حيث إن الدائرة تعنى بتوفير الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع والخدمات وجودة المنتجات، واستقرار الأسواق، وتوفير الحماية التجارية وكذلك حماية الملكيات الفكرية.

وعن الفعاليات التي ستشملها المبادرة، ذكرت بأن المبادرة ستتواجد بمنصة بستي سنتر عجمان وستتضمن المبادرة العديد من الفعاليات منها ما يتصل بالتسويق والترويج للخدمات التي تقدمها الدائرة، ومنها ما يتصل بالتسويق والترويج للبرامج التي أطلقتها الدائرة بهدف إعداد وتأهيل رواد الأعمال الجدد واستقطاب الكوادر البشرية المواطنة للدخول إلى عالم الاستثمار وريادة الأعمال، ومنها على سبيل المثال لا الحصر كل من برنامج تعزيز وبرنامج ريادة للتراخيص المنزلية.

ودعت المتعاملين والجمهور للمشاركة في المبادرة بهدف الاستفادة من الفعاليات التي ستنظمها الدائرة، وأعلنت سيادتها عن وجود هدايا وجوائز عينية قيمة للمشاركين.

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