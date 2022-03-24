«كي ام ام ار سي اي هولدينغز» تفتتح مقرها الرئيسي بمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت كي ام ام ار سي اي هولدينغز، الشركة الرقمية المتخصصة في الجمع بين حلول الإدارة المرنة للسحابة الإلكترونية، وتزويد عملائها بالإمكانات الشاملة في مجال التمويل، افتتاح مقرها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي.

نشأت كيه ام ام ار سي اي تكنولوجي بوصفها شركة محلية، تعمل في مجال البرمجيات كخدمة، وتصاعد إيقاع نموها عبر السنوات العشر الماضية، من خلال تبنيها منهج عقد الشراكات الطويلة الأمد في مجال التجارة الإلكترونية والرقمية وحلول التكنولوجيا المالية. خلال فترة العقد الماضي، تطورت الشركة من كونها مجرد مطور تقني إلى شركة مزودة للخدمات والحلول التقنية، لها علامة تجارية ذات ثقل في السوق، حيث تميزت بتقديم أفضل حلول التجارة الإلكترونية المتكاملة لعملائها. تتميز منصة كيه ام ام ار سي اي على المستوى المؤسسي بشمولها على أكثر من 50 وحدة نمطية قياسية فريدة، يمكن استخدامها لتخصيص وبناء أنشطة أعمال رقمية ناجحة وإدارتها وتنميتها.

وتعمل كيه ام ام ار سي اي باي تكنولوجي مع العملاء، عبر قطاعات رأسية اختصاصية متعددة، بما في ذلك تجارة منتجات البقالة، والتجميل، والإلكترونيات، والأزياء، والبيع بالجملة، والمفروشات المنزلية، والتقنيات التعليمية، والتقنيات في مجال الصحة واللياقة البدنية. يسدد المشتركون مع الشركة رسوم الإعدادات الأولية، ويمكنهم إضافة المزيد من الخدمات أثناء توسيعهم نطاق أعمالهم، وتتكفل الشركة بدعم سرعة انطلاقهم وإدارتهم لموازناتهم المالية بفاعلية وتحريرهم من وطأة أي تكاليف غير ضرورية.

يمكن توصيل منصة كيه ام ام ار سي اي باي مع قدرات البنى التحتية الأساسية الحالية أو استغلالها كخدمة مصرفية رقمية قائمة بذاتها، وتتضمن باقة الخدمات المقدمة من الشركة إصدار المعاملات، التي تتم عبر الإنترنت أو من دون الاتصال بالإنترنت ومعالجتها وتقديمها.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا اختيار كي ام ام ار سي اي هولدينغز لمركز دبي المالي العالمي كي يكون به المقر الرئيسي لها، وقد أصبحت بذلك أحد المكونات في أكبر تجمع أعمال متخصص في المنطقة لشركات الحلول المالية الأكثر إبداعاً وثقة في المستقبل، وهي الشركات التي تعمل معنا وتشاركنا بناء القدرات، لتعزيز تشكيل مستقبل القطاع المالي والابتكار. إننا على ثقة من أن منظومة أعمالنا الشاملة ودعمنا المستمر للبنى التحتية الأساسية، وإصدارنا اللوائح التنظيمية برؤى عالمية المستوى سيساعدهم على التوسع بنجاح في جميع أنحاء المنطقة.

وقال دارين هودجكين، مؤسس كي ام ام ار سي اي هولدينغز ليميتد ورئيس مجلس الإدارة: يسعدنا الإعلان عن انتقال مقارنا الرئيسية إلى مركز دبي المالي العالمي، لنؤسس بهذا لمعايير مرجعية جديدة في المنطقة للبرمجيات كخدمة والتعاون، ضمن إطار النظام البيئي المالي كخدمة. واختيارنا تأسيس مقارنا في مركز دبي المالي العالمي هو أمر طبيعي باعتباره المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة. في ضوء نمو الفرص في المنطقة نتطلع أيضاً إلى النمو مع مركز دبي المالي العالمي، هذا مع استمرارنا في الوفاء بالاحتياجات التقنية للكيانات المحلية والدولية.

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