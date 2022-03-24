38 شركة وعلامة تجارية إيطالية في «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»

المصدر: الشارقة - البيان

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يشهد «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» في دورته الـ 49 في مركز إكسبو الشارقة، حضوراً متألقاً للجناح الإيطالي الذي ضم 38 عارضاً، من أهم وأشهر الشركات والعلامات التجارية الإيطالية، إلى جانب نخبة من أبرز المصممين والأسماء الإيطالية في عالم الذهب والمجوهرات.

وتألق الحضور الإيطالي بعرض لمئات القطع التي تنوعت بين الحلي والمجوهرات المصنوعة من الألماس والذهب، والعديد من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، إلى جانب مجموعة متميزة من المجوهرات المستوحاة من الثقافة الإيطالية، التي لاقت إقبالاً لافتاً من زوار المعرض في يوميه الأول والثاني.

مكانة رائدة

وأكد سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المشاركة المتنامية للشركات الإيطالية في المعرض، تعكس مكانته الرائدة ومدى الثقة التي توليها العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية للمعرض بصفته منصة نموذجية لعقد الصفقات، وبناء الشراكات واكتشاف الفرص الاستثمارية، وعرض المشغولات الذهبية وقطع المجوهرات الفاخرة والساعات والأحجار الكريمة للمهتمين والمتعاملين في سوق الشرق الأوسطـ بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، والتي تتميز باهتمامها بالمجوهرات والساعات الفخمة والثمينة نتيجة ارتفاع دخل الفرد والذي يلعب دوراً في زيادة اقتناء أحدث المنتجات الفاخرة والتصاميم المميزة التي يتم طرحها، وهو ما عزز بدوره من أهمية المعرض ونموّه المتواصل وتحوّله إلى إحدى أهم الفعاليات التي يستضيفها «إكسبو الشارقة».

وأشار إلى أن المشاركة الإيطالية الكبيرة في المعرض تشكل قيمة نوعية مضافة للحدث سواء على صعيد ضمان تقديم تشكيلة متنوعة وواسعة من المجوهرات الفاخرة والأحجار الكريمة لزوار المعرض، ولا سيما أن صناعة المجوهرات الإيطالية تشتهر بإنتاج مشغولات ذهبية وقطع مجوهرات عالية الجودة، أو على صعيد تمكين الشركات والعارضين الإيطاليين من توسيع خارطتهم التسويقية، وتعزيز تواجدهم في أسواق المنطقة.

مشاركة فعالة

وأعرب ساورو سيرفادي مدير الاتصال الدولي في مجموعة أرتكس الإيطالية لتنظيم المعارض، عن سعادته بالحضور الكبير والمشاركة الفعالة للشركات الإيطالية في المعرض الذي يعتبر واحداً من أهم المعارض المتخصصة في صناعة المجوهرات والساعات في المنطقة، ويعكس ريادة الشارقة كمركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات وسوق مهم للإنتاج الإيطالي من الذهب في منطقة الخليج.

وأكد أن الشركات الإيطالية حريصة في كل عام على التواجد في هذا الحدث المهم للكشف عن أحدث موديلاتها من المجوهرات، في ظل سوق يعد من أكثر الأسواق بيعاً على مستوى العالم، معتبراً أن إمارة الشارقة غدت محط أنظار الشركات الإيطالية المتخصصة في صناعة الذهب وتجارة الأحجار الكريمة، من خلال هذا الحدث الكبير، ومقصداً ينتظره عشاق المجوهرات والساعات، إلى جانب كونه منصة مهمة للشركات الراغبة في الدخول إلى أسواق المنطقة.

ويشهد الحدث الذي تتواصل فعالياته حتى 27 مارس الجاري مشاركة أكثر من 300 شركة عالمية لصناعة المجوهرات والساعات، ونخبة من أبرز المصممين وأشهر العلامات التجارية العالمية في مجال المشغولات الذهبية والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات.

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