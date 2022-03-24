«العجبان» تنتج 28% من بيض التفريخ في الإمارات بحلول 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأت شركة «العجبان للدواجن»، التابعة لشركة «غذاء القابضة»، تنفيذ استراتيجية توسع ستضاعف إنتاجها من بيض التفريخ بمقدار ثلاث مرات؛ وذلك لتلبية أكثر من 28% من احتياجات دولة الإمارات والتي تعادل 105 ملايين بيضة سنوياً، مما يسهم بشكل كبير في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وتعتزم «العجبان» إنتاج 30 مليون بيضة تفريخ سنوياً مقارنة مع 11 مليون بيضة في عام 2021؛ والتي سيكون منها 19 مليوناً جاهزة للبيع، عقب الانتهاء من بناء منشأة جديدة بنهاية عام 2023. ويمثل هذا حصة سوقية تفوق 50% من بيض التفريخ المنتج في دولة الإمارات.

وتتوقع «العجبان» تحقيق عائد على الاستثمار قدره 13% في ضوء خطط التوسع التي تشمل مزرعة جديدة لتربية الدواجن ومزرعتين إنتاجيتين جديدتين. وهو ما سيزيد الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة بنسبة 60%.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال الدكتور محمد عزت، مدير عام شركة «العجبان»: «وفقاً للتقرير الصادر في يوليو الماضي، يتجاوز الاستهلاك العالمي المتوقع للحوم الدواجن 151 كيلو طن متري بحلول عام 2030. وهو ما يؤكد أن زيادة الإنتاج المستدام أمر حتمي، خاصة على المستوى الإقليمي مع تنفيذ دولة الإمارات للإجراءات اللازمة كي تنعم بالأمن الغذائي التام. وبالنظر إلى القيود المفروضة على الواردات، نشهد اليوم مستويات عالية جداً من الطلب على بيض التفريخ من جانب العملاء في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وسيمكننا التوسع الاستراتيجي لشركة «العجبان» من ضمان مواكبة طلب السوق وتحقيق النمو التجاري، والأهم من ذلك كله دعم أجندة الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

وتعمل شركة»غذاء القابضة ش. م. خ«(مخازن زي سابقاً) تحت مظلة الشركة العالمية القابضة (IHC) كشركة رائدة بمجال الأغذية والتوزيع مقرها دولة الإمارات. وتم تصنيف»العجبان«مؤخراً بين أنجح الشركات بمجال إنتاج الدواجن في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل شركة»أفياجن".

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