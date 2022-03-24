دانوب العقارية تُطلق مشروع «بيرلز» باستثمارات 300 مليون درهم في الفرجان

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دانوب العقارية العاملة في مجال الإسكان بأسعار معقولة ومقرها الإمارات وأحد مطوري العقارات الخاصة الأكثر ديناميكية وشعبية في الإمارات، عن إطلاق مشروع «بيرلز» Pearlz السكني الذي يوفر 1000 وحدة سكنية وعدداً من المرافق التجارية والترفيهية مع قيمة تطوير باستثمارات تتجاوز 300 مليون درهم.

سيتم تطوير المشروع في الفرجان القريب من ابن بطوطة مول مع أسهل طريقة للوصول إلى شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد. هذه المنازل ذات الأسعار المتناولة بيد الجميع تأتي ضمن خطة دانوب العقارية لدفع 1% والتي من شأنها أن تساعد أصحاب الدخل المتوسط على أن يحصلوا على منزل أحلامهم.

«بيرلز» هو أول مشروع عقاري يتم إطلاقه في الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 - والمشروع الثاني من قبل دانوب العقارية يتم إطلاقه في غضون خمسة أشهر بعد إطلاق مشروع Skyz في أرجان في أكتوبر 2021.

مع «بيرلز» تجاوزت محفظة تطوير دانوب العقارية الآن 8000 وحدة، بقيمة تطوير مجتمعة تتجاوز 5.3 مليارات درهم، وقد سلمت حتى الآن 4556 وحدة بقيمة مبيعات مجمعة تبلغ 3.63 مليارات درهم - ما يقرب من ثلثي قيمة المحفظة بالكامل.

«أطلقنا مشروعنا السكني الثاني «بيرلز» في غضون خمسة أشهر من إطلاق Skyz في أكتوبر من العام الماضي. هذا يوضح عودة المستثمرين في سوق العقارات في دبي وتعافي هذا القطاع من الأضرار التي سببتها الجائحة»، قال السيد ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب.

ويأتي إطلاق مشروع «بيرلز» كاستجابة للطلب المتزايد على المنازل ذات الجودة المعقولة في دبي، حيث لا يزال السوق خالياً من هذا النوع من المنازل. لقد صممنا كل منزل بعناية لتقديم أفضل قيمة لكل قدم مربعة، مع مراعاة الحاجة إلى مساحة لكل عائلة. تقدم Pearlz أفضل قيمة لكل قدم مربعة.

«نحن نؤمن بشدة بالاستدامة طويلة الأجل لمؤشر العقارات في دبي - وهذا أكثر وضوحًا الآن، لا سيما في أعقاب الوباء الذي أوقف جميع الأنشطة التجارية في سوق العقارات لفترة قصيرة خلال فترة الإغلاق في عام 2020. السوق انتعش في وقت مبكر من العام الماضي، على الرغم من موجة COVID-19 الثانية. ومع ذلك، عادت ثقة المستثمرين الدوليين بشكل أسرع من المتوقع».

تتضمن بعض الميزات البارزة لمشروع «بيرلز» الأسرة القابلة للطي المثبتة على الحائط - والتي ستساعد على تحويل غرفة المعيشة إلى غرفة نوم في الليل عند تعليقها على الحائط، كما يساعد هذا على تكوين غرفة نوم إضافية، وتحويل الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة إلى شقة من غرفتي نوم والاستوديو إلى شقة من غرفة نوم واحدة. لذلك، يحصل العميل على شقة بغرفتي نوم عند دفع ثمن شقة بغرفة نوم واحدة.

من بين المزايا الأخرى، تأتي الشقة المكونة من ثلاث غرف نوم مع مسبح خاص وثلاثة أماكن لوقوف السيارات لشقة من 3 غرف نوم وشرفة - وهو أمر غير متوفر في معظم الفيلات والمنازل. كما يوفر وسائل الراحة ذات المستوى العالمي مثل حمام السباحة ذي الدفع المائي، ومسبح الأطفال، منتجع صحي، وقاعة الحفلات، وأماكن الجلوس في الهواء الطلق، ومنطقة اليوغا المظللة، والجاكوزي، والساونا، ومنطقة الشواء، ومنطقة اللعب الخارجية للأطفال، ومضمار الجري، ومنطقة للحفلات الخارجية، والمناظر الطبيعية ذات الميزات المائية، وأهم ما يميز هذا المشروع من حيث التسهيلات التي لا يمكن العثور عليها مع أي مطور آخر في المنطقة، طبيب متوفر على مدار الساعة، حضانة أطفال تحت إشراف مربية، ومنزل ذكي، مكتب ذكي مع سكرتير شخصي وحوض سباحة ذو دفع مائي، والذي سيحدث ثورة في كيفية تطوير المشاريع في المنطقة.

الشقق المكونة من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم تأتي مع منطقة تخزين، غرفة غسيل وغرفة كهرباء. لديها مبردات خاصة بها ونظام مياه مبردة. يقع المشروع بالقرب من محطة المترو.

«سوق العقارات في دبي آخذ في الارتفاع وعادت ثقة المستثمرين، وقد خففت الحكومة جميع قيود Covid-19 ولا يلزم إجراء اختبار PCR للدخول إلى دبي والخروج منها مما جعل الاتصال أمراً سهلاً بين المقيمين فيها والمستثمرين على حدٍ سواء»، قال ساجان.

«هذا المشروع بالذات يختلف قليلاً عن المشاريع الأخرى وسيحتوي على العديد من العناصر الفاخرة بما في ذلك وسائل الراحة المتعددة، لقد كان المطور حريصاً على تقديم الأفضل كما سيعدكم الإعلان عن هذا».

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