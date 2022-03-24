20 % نمواً بتحويلات «الأنصاري للصرافة» إلى مصر خلال الأيام القليلة الماضية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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وقال محمد بيطار نائب الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: إن الشركة المتخصصة بتوفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، سجلت نمواً بنسبة (15-20%) في التحويلات إلى جمهورية مصر العربية، خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى النسبة الأعلى من النمو بدأت منذ 21 مارس الماضي.

ويأتي إعلان الشركة في ظل استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار يوم الأربعاء، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة، وتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14%.

وجاءت إجراءات البنك المركزي المصري لمواجهة موجات التضخم الناجمة عن جائحة (كوفيد 19)، والنزاع الروسي- الأوكراني، الذي سبب صعوداً قياسياً في أسعار النفط.

وعزا بيطار في تصريحات لـ«البيان» هذا النمو الكبير في حجم التحويلات إلى قدوم شهر رمضان المبارك، وإجازة الربيع أيضاً، إذ نشهد عادة زيادة في معاملات التحويل خلال الشهر الفضيل، حيث يُرسل المقيمون المصريون بدولة الإمارات تحويلات أكبر إلى وطنهم.

وأضاف بيطار: سنواصل مراقبة التطورات الأخيرة عن كثب، والالتزام بتوفير حلول سريعة ومريحة وموثوقة للتحويل، وبأسعار تنافسية لكافة عملائنا، لا سيما في جمهورية مصر العربية.

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