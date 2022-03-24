إقبال واسع على مبيعات المرحلة الأولى من «بلووم ليفينج» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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تجمع عدد كبير من الأشخاص اليوم أثناء حدث الإطلاق الرسمي لمبيعات المرحلة الأولى حي قرطبة السكني من مشروع بلووم ليفينج المجمع العصري المتكامل في أبوظبي، والذي تبلغ تكلفته 9 مليارات درهم إماراتي. وتم طرح ما يصل إلى 257 تاون هاوس وفيلا للبيع اليوم في هذا الحدث الذي أقيم في فندق أبوظبي إيديشن. شهد إطلاق المبيعات اهتماماً وإقبالاً واسعين، لعدد كبير من الأشخاص الراغبين بتملك الوحدات السكنية. من المقرر الانتهاء من مجمع حي قرطبة السكني في الربع الرابع من عام 2024، كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع قريباً.

ويمتد بلووم ليفينج، المجمّع السكني المتكامل في أبوظبي، على مساحة 2.2 مليون متر مربع. ويضم المجمع المستوحى من العمارة المتوسطية أكثر من 4 آلاف منزل، بما في ذلك مجموعة من الفلل ومنازل تاونهاوس والشقق. ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المتاحة للشراء 257 منزلاً وفيلا مستقلة في المرحلة الأولى التي تحمل اسم قرطبة، نسبةً إلى المدينة الأندلسية الشهيرة. ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المتاحة للشراء 257 منزلاً وفيلا مستقلة في المرحلة الأولى التي تحمل اسم قرطبة، نسبةً إلى المدينة الأندلسية الشهيرة. وتتنوع الوحدات بين منازل تاون هاوس المكونة من غرفتين أو ثلاث غرف نوم بمساحات تتراوح بين 150 و170 متراً مربعاً، إلى جانب مجموعة الفلل المستقلة التي تضم ما بين ثلاث إلى ست غرف نوم بمساحات تتراوح بين 250 و515 متراً مربعاً.

ويحظى المُجمع السكني بموقع متميز قرب مدينة زايد، ومطار أبوظبي الدولي. ويضم «تاون سنتر» عدداً من أفضل المرافق والأنشطة الترفيهية، بما في ذلك مراكز ترفيهية ونادٍ للسباحة، ونوادٍ مائية مخصصة، ومسارات المشي وركوب الدراجات الهوائية، ومسرح ومنافذ التجزئة والمأكولات، والمشروبات ومدارس دولية مرموقة وعيادة. ويحتضن المجمّع مجموعةً واسعة من الحدائق، بما في ذلك حديقة للزراعة، وحديقة للكلاب، وحديقة لممارسة رياضة اليوغا، وحدائق مائية ومناطق لعب للأطفال.

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