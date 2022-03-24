مذكرة تفاهم بين أراضي وأملاك دبي والرابطة الأمريكية للوسطاء العقاريين

المصدر: دبي - البيان

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وقعّت دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال اليوم الأول من فعاليات معرض العقارات الدولي 2022 ممثلة بماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، مذكرة تفاهم مع الرابطة الأمريكية للوسطاء العقاريين ممثلة بليسلي سميث، رئيسة الرابطة.

وهدفت مذكرة التفاهم بين الطرفين إلى تعزيز التعاون المشترك وتعزيز خبرات مقدمي الخدمات العقارية في دبي لضمان أفضل الخدمات للمستثمرين في إطار سعي إمارة دبي الدؤوب نحو تجهيز بيئة عقارية متقدمة ترسّخ موقع إمارة دبي على الخارطة العالمية وتلبي الطلب المتنامي من المستثمرين على قطاع العقارات في الإمارة.

ويأتي من أهم بنود الاتفاقية بين الطرفين تبادل الخبرات وزيادة المعرفة العقارية والتأهيل والتعليم المستمر للوسطاء وتنسيق التعاون بين الوسطاء العقاريين في دبي والوسطاء في أمريكا لتقوية العلاقات وتوفير فرص عقارية.

ولمواكبة احتياجات السوق العقاري في الإمارة، يلتزم معرض العقارات الدولي بتقديم التعليم والتدريب العقاري الرائد وفق المعايير الدولية من خلال تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في القطاع العقاري وجلب أفضل الممارسات العالمية إلى المنطقة.

وأعربت الرابطة عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال معرض العقارات الدولي 2022 الذي رسخ لنفسه موقعاً رائداً في العالم بوصفه منصة مثالية ليس فقط للتداولات العقارية بل أيضاً لتدريب الخبراء العقاريين وتأهيلهم، مما يصّب في مصلحة القطاع العقاري ككل في نهاية المطاف.

وحضر توقيع الاتفاقية كوكبة واسعة من الخبراء العقاريين في العالم، والتي ضمت «تيريزا كينج كيني»، رئيسة جمعية ميامي للوسطاء العقاريين، و«دانيال فاسكيز»، رئيس مؤسسة CILA، و«فرانسيسكو شينج ليون»، رئيس مؤسسة ACOBIR، و«أندريا الميدرا»، رئيس مؤسسة (CFBACC)، و«تيم هو»، رئيس الرابطة الآسيوية للعقارات في أمريكا، و«جوليو تيودورو دا سيلفا» رئيس اتحاد COFESI للعقارات.

ويشمل معرض العقارات الدولي 2022 معرضاً وورش عمل وتدريب واجتماعات الشركات وأجنحة الدول ومنتدى وجهات الاستثمار إلى جانب أنه يشهد توقيع مذكرات التفاهم بين الشركات المشاركة والجهات الأخرى الرائدة في مجالاتها.

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