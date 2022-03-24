بنك الفجيرة الوطني: نخطو نحو العودة للانتعاش والربحية

المصدر: الفجيرة- البيان

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عقد بنك الفجيرة الوطني اجتماعه الخاص بالجمعية العمومية السنوية في فندق نوفوتيل الفجيرة، وعن بعد من خلال منصة ويبكس، حيث صادق المساهمون على تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني.

وقال سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك: «كان 2021 عاماً أخيراً مليئاً بالتحديات، لكنه أظهر علامات مشجعة على العودة إلى النمو والربحية، ورغم استمرار جائحة «كوفيد 19» في إحداث اضطراب في النشاط التجاري على مستوى العالم، فإن التوقعات الاقتصادية كشفت عن علامات إيجابية للانتعاش المستدام، وقد ساعد هذا التعافي السلطات النقدية العالمية والحكومات الوطنية، الذين قدموا الدعم وطرحوا برامج تطعيم واسعة النطاق، على تعزيز الثقة العالمية.

وأكد أن بنك الفجيرة الوطني خطى نحو العودة للانتعاش والربحية، وتم تحقيق ذلك بفضل النمو القوي للأعمال الرئيسية وتحسين تكلفة المخاطر، بما يتماشى مع استراتيجية التعافي الخاصة بالبنك، ومع استمرارنا في القيام بدور حيوي في دعم التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات، نظل واثقين من قدرتنا على اجتياز التطورات وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين».

وقالت الدكتورة رجاء القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: في حين لم يكن 2021 عام العودة إلى الوضع الطبيعي والذي كان يأمله الكثير منا، إلا أننا سعداء بالنتائج الواعدة، التي حققناها، حيث تكشف هذه النتائج عن انتعاش كبير في الربحية، والعودة إلى النمو من خلال أدائنا في الإيرادات التشغيلية وصافي الأرباح، والتطور الملحوظ في تنفيذ أعمالنا واستراتيجيتنا التشغيلية. وتعتبر هذه النتائج مُرضية جداً في ضوء الجائحة العالمية الحالية، والأثر السلبي الكبير، الذي أحدثته في وقت سابق حالات التعرض الاستثنائية القليلة. ونحن على ثقة من أن بنك الفجيرة الوطني، وبدعم من قاعدة رأس المال القوي والدعم القوي من مساهميه الرئيسيين، سيواصل مسيرة نموه، من خلال الإدارة الحذرة للمخاطر وتحسين فرص السوق المتوقعة في 2022 وما بعده.

وتمت مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وصادق المساهمون كذلك على تعيين وتحديد أتعاب مدققي حسابات البنك الخارجيين الجدد وهم برايس ووترهاوس كوبرز، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛ وتمت الموافقة أيضاً على عدم توزيع أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

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