«بنك المشرق» يعزز قنواته الرقمية بخدمات جديدة لدعم المشاركة بالاكتتابات العامة بسوق دبي المالي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك المشرق تعزيز قنواته الرقمية بخدمات جديدة تتيح لعملائه من المستثمرين الأفراد الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية المرتقبة في سوق دبي المالي من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ومنصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع إعلان إدراج عشر شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، بهدف مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية إلى 3 تريليونات درهم (816.8 مليار دولار). وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق: «يشهد سوق دبي المالي حراكاً نشطاً وتطورات مهمة تسهم بمجملها في إيجاد بيئة ملائمة للاكتتابات الأولية، وتعزيز عروض السوق المالية وخدمات التداول الأخرى التي تمتاز بالجودة والقيمة العالية. وتتيح خدماتنا الرقمية وصولاً سهلاً للمستثمرين الراغبين بالاشتراك في أي من الاكتتابات المستقبلية في السوق، كما أنها تسهم في دعم هذه الاكتتابات وإيصالها لأوسع قاعدة ممكنة من المشتركين».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: «يسعى سوق دبي المالي لتعزيز خدماته وتوفيرها للمستثمرين الأفراد للمشاركة في الاكتتابات العامة المرتقبة أينما كانوا ووقتما شاءوا. ونحن سعداء بهذا الالتزام الذي يبديه بنك المشرق وحرصه على تسهيل آلية الاشتراك في الاكتتابات، الأمر الذي يؤكد أهمية تضافر الجهود بين سوق دبي المالي والمؤسسات المالية المرموقة لتسريع ودعم التحول الرقمي في دبي، والارتقاء بتجارب المستثمرين إلى آفاق جديدة.

وتدعم الخدمات المصرفية الرقمية المسيرة الكاملة لعملاء بنك المشرق من المستثمرين الأفراد بدايةً من الاكتتاب وصولاً لإجراء الدفع المالية، كما أطلق بنك المشرق خدمة الرافعة المالية التي تتيح للعملاء تعزيز العائدات المحتملة لمخصصاتهم واستثماراتهم المالية.

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