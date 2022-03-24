«سيليكت» العقارية تطلق مشروع بينينسولا 3 في الخليج التجاري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة سيليكت العقارية، إطلاق برج بينينسولا 3 السكني الأحدث من بين مشاريعها والمؤلف من 49 طابقًا في قلب الخليج التجاري في دبي، وسيقدم البرج الجديد المرتقب اكتماله بحلول العام 2025 إطلالات على أفق وسط المدينة وبرج خليفة والواجهة المائية في المدينة. ويُضاف البرج إلى مجموعة مشاريع بينينسولا المجتمعية الأولى من نوعها على الواجهة المائية في الخليج التجاري.

وصمم البرج السكني شركة كيلا ديزاين والتي شاركت بتصميماتها الأخيرة لمتحف المستقبل بلمسات. ويتضمن مجموعة واسعة من وسائل الراحة، مثل مساحة العمل المشتركة والصالة الرياضية المجهزة بالكامل وركن المسبح مع حوض سباحة ومسابح منفصلة للكبار والصغار وفسحة خارجية مخصصة لليوغا. وهناك ملاعب للتنس والبادل ومضمار للجري وملعب واسع لكرة السلة (3×3) وقاعة للتزلج ومنطقة لعب للأطفال ومنافذ بيع بالتجزئة متنوعة ووجهات لتناول الطعام ومقاهٍ مختلفة بالقرب من المشروع.

وقال رحيل أسلم، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيليكت: مشروع بينينسولا 3 يشكّل أحدث إضافة إلى محفظة مشاريع الواجهة المائية التي أطلقتها مجموعة سيليكت العقارية. وعقب الإقبال الذي شهدناه على مشاريع بينينسولا 1 و2 و5، نحن على ثقة من أن مشروع بينينسولا 3 سيوفر للمشترين فرصة مميزة للاستثمار في الوحدات السكنية الراقية بدبي. وبعد الإطلاق الناجح لمشاريع بينينسولا في أكتوبر 2021، يشكّل مشروع بينينسولا 3 السلسلة الرابعة من الوحدات السكنية ضمن أول مخطط رئيسي واسع النطاق على الواجهة المائية لمجموعة سيليكت العقارية.

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