المستثمرون الخليجيون يوجهون أنظارهم نحو عقارات نيويورك ولندن

المصدر: دبي- البيان

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يشهد سوق العقارات في أكثر المدن النابضة بالحياة نيويورك ولندن نشاطاً ملحوظاً نتيجة الإقبال الكبير من قبل المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي على شراء الوحدات السكنية الفاخرة ذات العمق التاريخي الممزوج مع حداثة العصر، ما يضمن لهم تحقيق عائد مرتفع، خاصة بعد عودة نشاط السوق العقاري في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وانتهاء حالة الركود العالمي، الذي سببته جائحة كورونا.

عقارات نيويورك

كشف تقرير نايت فرانك عن تعافي سوق العقارات في نيويورك، حيث ارتفعت مبيعات عقارات مانهاتن خلال الربع الأخير من 2021 بنسبة تزيد على 43% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020 لتصل إلى 1203 عقارات. وتأتي زيادة نشاط التداولات العقارية في نيويورك إثر تجديد مبنى «وان وول ستريت»، الذي يقع في وسط مانهاتن عند تقاطع وول ستريت وبرودواي مقابل مبنى تاريخي عمره أكثر من ثلاثة قرون، حيث يتم تحويل مبنى «ون وول ستريت» الأثري إلى مشروع سكني فاخر، وهو أكبر تحويل من مبنى للمكاتب إلى مبنى للشقق الفاخرة، ويبدأ سعر الاستوديو فيه من 1.5 مليون دولار.

وفي هذا الصدد أفاد أندرو جونز، مدير المبيعات العالمية في ون وول ستريت، بأن تجديد ون وول ستريت إلى مبنى سكني فاخر أسهم في زيادة نسبة الاستفسارات، وذلك لأن المشترين القادمين من بلدان مجلس التعاون الخليجي يبحثون في سوق العقارات في نيويورك عن موقع بارز، معلم متميّز، وخدمات فاخرة. ومن المتوقّع أن تشهد نيويورك نمواً بنسبة 4-6% خلال هذا العام، خاصة بعد عودة الطلاب الخليجيين وإعادة فتح البلاد للسفر والسياحة لقضاء العطلات.

شقق فاخرة

تزايد اهتمام المستثمرين الخليجيين بشراء الوحدات السكنية الموجودة في مبان تحمل العلامات التجارية العريقة في مجال الفنادق، وتوضح بيانات شركة نايت فرانك أن الوحدات السكنية التي تحمل علامة تجارية يمكن أن يزيد سعرها بنسبة 25 - 35% من الوحدات المماثلة التي لا تحمل علامة تجارية، وأن أكثر من مشترٍ واحد من بين كل ثلاثة مشترين على استعداد لدفع مثل هذه الزيادة.

ويوضح دان توب، المدير الأول للمبيعات في أبراج والدروف أستوريا، أن والدروف أستوريا نيويورك يعتبر من أكثر العلامات التجارية الفاخرة، التي يقبل عليها المشترون في العالم، مشيراً إلى أن سوق الشقق الفاخرة في مانهاتن حقق مبيعات بقيمة 11 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2021 ويتجاوز هذا المستوى ما تم تحقيقه كاملاً عام 2014.

ويعود إقبال المستثمر الخليجي للاستثمار في الأسواق العقارية الأمريكية إلى العوائد الاستثمارية والإيجارية المرتفعة، الاستقرار الأمني والسياسي على أعلى مستوى، بالإضافة إلى استقرار اقتصادي نسبي أيضاً مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى حول العالم.

الاستثمار الخليجي في لندن

دفعت الجائحة عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يزورون لندن بصورة منتظمة إلى التفكير في الارتقاء بمعيشتهم في العاصمة عن طريق استبدال الفندق بمنزل خاص دائم، وقد شكّل هذا الانتقال من الإقامة في الفندق إلى امتلاك منزل خاص أحد أبرز الاتجاهات، التي شهدتها سوق العقارات في وسط لندن عام 2021.

وفي هذا الإطار، أشار غابرييل يورك، الرئيس التنفيذي المشارك لشركةUK Lodha، إلى أن مشروع نمبر ون غروفنور سكوير يتلقى حالياً عدداً متزايداً من الاستفسارات من قبل العائلات الخليجية ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يتطلعون إلى الحصول على مسكن دائم لهم في المدينة وينجذبون إلى المشروع بفضل رقي المبنى وضخامته بالإضافة إلى رغبتهم في الحصول على خدمات استثنائية تلبي احتياجاتهم الخاصة.

ونوه يورك بأن الصحة والرفاهية من أهم العوامل التي يأخذها المستثمرون بالاعتبار عند شراء ملكية، حيث يبحثون عن مساكن بالقرب من الحدائق والمنتزهات وبجوار مرافق صحية ممتازة، وهذا ما يتميز به مشروع نمبر ون غروفنور سكوير، الذي يقع في ثاني أكبر ساحة محاطة بالحدائق في لندن وعلى مسافة قريبة من أكبر حديقة في لندن، هايد بارك.

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