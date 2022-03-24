1000 عضو من قادة الأعمال بدبي يحتفلون بعيد «كابيتال كلوب» الـ 14

المصدر: دبي - البيان

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احتفل 1000 عضو من قادة الأعمال في دبي بذكرى تأسيس «كابيتال كلوب دبي» بقيادة المساهم الأكبر ورئيس مجلس الإدارة حسين سلطان الجنيدي، حيث تأسس النادي في عام 2008، وبدأ بوصفه مكاناً للتواصل بين رجال الأعمال ومشاركة الأفكار.

ومنذ نشأته، تطور النادي ليصبح مركزاً فكرياً نابضاً بالحياة ومؤسسة تجمع صناع القرار تحت سقف واحد، وأهم 10 نوادٍ خاصة على مستوى العالم حسب تصنيف شبكة CNN.

مع أكثر من 1000 عضو من قادة الأعمال أصبح النادي منصة موثوقة ومحايدة تيسر المحادثات بين القيادة الفكرية للحكومة والقطاع الخاص، حيث تتبلور مناقشات مهمة تسهم في إذكاء التفكير المستقبلي وإغناء اقتصاد المعرفة لاتخاذ قرارات مستنيرة من الحكام وصانعي السياسات الذين يحرصون على فهم وجهات نظر القطاع الخاص لتعزيز التنافسية.

وقال حسين الجنيدي: خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، مر النادي بمراحل وتحديات كانت كافية لتسوية أي مؤسسة عادية بالأرض، ومع ذلك، ومع وجود التمويل الكافي والتزام أكبر للمضي قدماً، بعثت نظرة ورؤية جديدة للنادي ليصبح «المكان الذي لطالما حلمت به».

ويوفر كابيتال كلوب دبي لأعضائه راحة عالية ومكاناً جيداً للتواصل بشكل طبيعي ومريح مع الآخرين في مجتمع الأعمال المتنامي، دون ضغوط البحث عن الأشخاص المناسبين.

وقال محمد كرماوي، المدير العام للنادي: «نحن نعرف أعضاءنا جيداً، ونعتني بهم كأسرة، وإيجاد طرق لتلبية متطلباتهم، لمساعدتهم على النمو، مهنياً وشخصياً». هذا هو المكان الذي تلتقي فيه العقول الأكثر تأثيراً، ويخططون للمستقبل من خلال المناقشات العظيمة والبناءة داخل النادي، إنه أيضاً المكان الذي يمكنك فيه إيجاد الراحة التامة والسكينة، هذا هو التناقض في كابيتال كلوب، ملاذ مثير للاهتمام في دبي.

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