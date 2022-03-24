«هيرميس القابضة» ترصد نمواً قوياً في الإيرادات يتجاوز الـ 6 مليارات جنيه لأول مرة في تاريخها

المصدر: القاهرة- البيان

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أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، البنك الشامل في مصر وبنك الاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن النتائج المالية والتشغيلية خلال عام 2021، حيث نجحت في تنمية الإيرادات لتتجاوز 6 مليارات جنيه لأول مرة في تاريخها. وقد بلغت الإيرادات 6.1 مليارات جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 12%، مصحوبًا بنمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 12% ليصل إلى 1.5 مليار جنيه.

ويعكس نمو الإيرادات الأداء القوي للعديد من القطاعات التشغيلية بالشركة إلى جانب إضافة نتائج أعمال بنك الاستثمار العربي (aiBANK) لشهري نوفمبر وديسمبر إلى القوائم المالية المجمعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وذلك بعد إتمام صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 51% من أسهم البنك خلال الربع الأخير من عام 2021. فقد ساهمت إيرادات البنك، والتي بلغت 306 ملايين جنيه، في تعزيز الإيرادات المجمعة للشركة خلال عام 2021.

وفي هذا السياق أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن اعتزازه بالنتائج القوية التي حققتها الشركة خلال عام 2021، حيث تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها الرائدة عبر تعظيم الاستفادة من فرص النمو الجذابة التي تنبض بها الأسواق فضلًا عن تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد الأداء التشغيلي بمختلف قطاعات الشركة وذلك على الرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق. وأضاف عوض أن قطاع التمويل غير المصرفي واصل تسجيل نتائج استثنائية خلال عام 2021، حيث ارتفعت المساهمة الإيجابية لشركة «تنمية» المتخصصة في خدمات التمويل متناهي الصغر في تعزيز نتائج المجموعة حيث ساهمت بالنصيب الأكبر، كما نجحت شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية للشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL)، في مضاعفة عدد المعاملات على مدار العام. ونجح قطاعا الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية في تحقيق إيرادات ممتازة، حيث تمكن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في مضاعفة الإيرادات فضلًا عن إتمام العديد من الصفقات ليصل كل منهما إلى مستويات قياسية جديدة، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة المجموعة المالية هيرميس القابضة باعتبارها المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 44% لتبلغ 1.8 مليار جنيه خلال عام 2021، وذلك على خلفية الأداء الاستثنائي الذي حققه كل قطاع منفردًا على مدار العام. فقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام 40 صفقة بقيمة إجمالية 7.9 مليارات دولار تنوعت بين أسواق رأس المال وأسواق ترتيب وإصدار الدين وصفقات الدمج والاستحواذ، وهو ما أثمر عن مضاعفة إيرادات القطاع لتسجل 494 مليون جنيه. وارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 29% إلى 1.3 مليار جنيه مدفوعةً بالأداء القوي في السوق المصري بالإضافة إلى السوق الإماراتي خاصةً أبوظبي وكذلك المردود الإيجابي من المنتجات المُهيكلة (structured products).

ومن ناحية أخرى، تراجعت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بمعدل سنوي 23% لتسجل 636 مليون جنيه خلال عام 2021، وذلك في ضوء انخفاض إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بمعدل سنوي 77% بسبب تسجيل أتعاب أداء بقيمة 342 مليون جنيه بعد إتمام التخارج من شركة Vortex III خلال العام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 140% في الربع الرابع من عام 2021. كما ارتفعت إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي 45% لتسجل 528 مليون جنيه خلال عام 2021، مدفوعة بنمو أتعاب الأداء الخاصة بشركتها التابعة Frontier Investment Management Partners) (FIM خلال الربع الأخير من عام 2021.

وشهدت إيرادات عمليات الخزانة تراجعًا بمعدل سنوي 31% لتسجل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2021، وذلك على خلفية تسجيل خسائر محققة وغير محققة ناتجة عن إعادة تقييم لرؤوس الأموال المبدئية (seed capital)، مقابل تسجيل أرباح محققة وغير محققة قوية خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومن ناحية أخرى، ساهمت أرباح عمليات الخزانة وفروق ترجمة العملة الأجنبية في تنمية إيرادات القطاع.

ورغم الأداء القوي لكلٍ من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول، غير أنها لم تنجح في تعويض تراجع إيرادات قطاعي الاستثمار المباشر وعمليات الخزانة، حيث انخفضت إيرادات بنك الاستثمار بمعدل سنوي 6% لتسجل 3.8 مليارات جنيه خلال 2021.

ومن جانب آخر، نجحت الشركات التابعة تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI)في تحقيق أداء قوي على المستوى المالي والتشغيلي خلال عام 2021، حيث ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 41% لتسجل 2 مليار جنيه، مصحوبة بارتفاع قيمة محفظة التمويلات بمعدل 39% لتسجل 13 مليار جنيه. وقد ارتفعت مساهمة شركة «تنمية»، والتي تمثل 72٪ من إيرادات القطاع، لتسجل 1.4 مليار جنيه خلال العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل 31% وذلك بفضل نمو المبيعات والتوسع الجغرافي بكل أنحاء مصر. كما نجحت شركة «ڤاليو» في تحقيق أداء استثنائي خلال عام 2021، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 171% لتسجل 302 مليون جنيه بفضل نجاحها في توقيع العديد من الشراكات مع كبرى المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الحيوية بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة التي أطلقتها الشركة والتي اجتذبت اقبال كبير من قبل العملاء وغير العملاء. وشهدت أنشطة التخصيم التابعة للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية تقدمًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 117% لتسجل 58 مليون جنيه بفضل قدرتها على تحقيق التكامل والتضافر مع أنشطة بنك الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات أنشطة التأجير التمويلي التابعة للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية إلى 215 مليون جنيه وهو نمو بمعدل سنوي 16%.

وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 9% لتسجل 3.9 مليار جنيه خلال عام 2021، مدفوعة بتجميع مصروفات بنك الاستثمار العربي «aiBANK» والتي بلغت 156 مليون جنيه وهو ما يمثل 50% من إجمالي الزيادة في المصروفات. وارتفعت مصروفات العاملين بنسبة 20٪ لتصل إلى 2.8 مليار جنيه، وذلك على خلفية التوسع بنطاق عمليات التمويل غير المصرفي والمصروفات المتغيرة المتعلقة بزيادة الإيرادات من العمليات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، استقرت المصروفات الإدارية والعمومية الأخرى وذلك نتيجة تراجع المصروفات التشغيلية بقطاع بنك الاستثمار وتحديدًا تراجع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بأنشطة الشركات التابعة لقطاع التمويل غير المصرفي.

وعلى هذه الخلفية، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 12% ليبلغ 1.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مدفوعًا بالنمو الملحوظ في إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي، وكذلك إيرادات بنك الاستثمار العربي «aiBANK» والذي ساهم منفردًا بحوالي 38 مليون جنيه في صافي أرباح الشركة.

وفي الختام، أعرب عوض أن العالم اليوم يشهد قيام البنوك المركزية بوقف ضخ المزيد من السيولة النقدية واستمرار الضغوط التضخمية والعوائق الجيوسياسية. وأضاف عوض أنه عندما ينظر إلى ما تم إنجازه، يشعر بالثقة في المردود الإيجابي للاستراتيجية التي تبنتها الشركة على مدار السنوات الخمس الأخيرة، بداية من التوسع في الأسواق الناشئة والمبتدئة، مرورًا بتنويع أنشطتها لتشمل خدمات التمويل غير المصرفي، ووصولًا إلى الدخول في مجال الخدمات المصرفية التجارية، فضلًا عن تعزيز قدرة الشركة لتتجاوز مختلف التحديات والتقلبات التي تشهدها الأسواق.

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