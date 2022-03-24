«إكسبو الشارقة» يمدد مواعيد الأيام الختامية لمعرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلن مركز إكسبو الشارقة عن تمديد مواعيد ختام معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، وذلك من الساعة 12 ظهراً حتى 10 مساء يومي السبت والأحد المقبلين، متيحاً الفرصة لأكبر عدد من الزوار لزيارة هذا الحدث الأبرز من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة، يأتي ذلك نظراً الإقبال الواسع من الزوار وبناء على طلب العارضين.

وشهد المعرض الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويختتم فعالياته يوم 27 مارس الجاري، خلال الأيام الأولى إقبالاً كبير من الزوار، محققاً نسبة مبيعات عالية، فاقت توقعات العارضين، ولا سيما في ظل عرضه لأحدث منتجات وخطوط الموضة من الذهب والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات الفاخرة، والتي تقدمها أكثر من 300 شركة عالمية ومحلية متخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية، إلى جانب نخبة من أشهر العلامات التجارية العالمية المتخصصة في مجال الذهب والمجوهرات.

نجاح متواصل

وأكد سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن قرار تمديد مواعيد المعرض جاء نزولاً عند رغبة العارضين نتيجة للإقبال الواسع من الزوار، ما يؤكد النجاح المتواصل، الذي يحققه هذا الحدث، سواء على صعيد تعزيز انتعاش قطاع تجارة وصناعة الذهب والمجوهرات على المستوى المحلي والإقليمي، ودعم أصحاب الشركات والعاملين في هذا القطاع، أو على صعيد توفير فرصة مثالية للزوار وعشاق اقتناء المجوهرات الثمينة والحصرية، للاطلاع على آخر خطوط الموضة من المجوهرات والساعات والألماس والمشغولات الذهبية، والاستفادة من الفرصة التي يتيحها الحدث للتسوق بأسعار مغرية، تعزز مقتنياتهم الثمينة، في ظل مشاركة أهم الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وتصميم المجوهرات والساعات.

وتألق الحدث هذا العام مع مشاركة للنجمة اللبنانية نجوى كرم، التي حلت ضيفة شرف على معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والتقت جمهورها ومعجبيها، إلى جانب حضور سفير الألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، ونخبة من مشاهير التواصل الاجتماعي، في حين يواصل المعرض تقديم المفاجآت الرائعة لزواره مع توفير المزيد من الفرص للفوز بالجوائز الثمينة، حيث سيتم السحب في اليوم الأخير على مجموعة من الجواهر والألماس، إلى جانب السحب على الجائزة المالية الكبرى، التي تبلغ قيمتها 100 ألف درهم.

وتحول معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» منذ انطلاقه من حدث إقليمي إلى منصة دولية بامتياز، وذلك في ظل توسع قائمة الدول المشاركة في المعرض، حيث شهدت هذه النسخة مشاركة أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات، وفي مقدمتها إيطاليا والهند اللذان يشاركان بأكثر من 100 عارض، إلى جانب شركات رائدة وعلامات تجارية شهيرة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، والصين، واليابان، والمملكة العربية السعودية، وباكستان، وبولندا، وسنغافورة، وتايلاند، وتركيا، والبحرين، وكولومبيا، والكويت، ولبنان، وليتوانيا، واليمن، بالإضافة إلى عشرات الشركات الإماراتية.

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