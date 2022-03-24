هايسنس تفتتح أول متجر لها في الشرق الأوسط في دبي هيلز مول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هايسنس، الشركة العالمية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، عن إطلاقها أول متاجرها، الذي يتم تشغيله وإدارته بواسطة شركة FGT، في الشرق الأوسط في دبي هيلز مول، وجهة التسوق ونمط الحياة الجديد، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية المهمة ضمن إطار مبادرة توسيع حضور شركة الإلكترونيات الرائدة في المنطقة.

وحضر هذه المناسبة المميزة قيادة هايسنس الإقليمية، إضافة إلى ممثلين من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بمن فيهم شيخة أحمد البشري، مديرة إدارة التميز لقطاع الأعمال، وأحمد حسن الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك.

ويعرض المتجر الجديد مجموعة هايسنس الكاملة والحائزة على عدة جوائز من أجهزة الإلكترونيات الذكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، بما في ذلك العديد من أفضل أجهزة التلفزيون وتلفزيون الليزر والبرادات والغسّالات وغسّالات الصحون وأفران المايكرويف، بالإضافة إلى المجموعة الجديدة من الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة. كما تتضمن منتجات المتجر تشكيلة من تجهيزات المنزل والمطبخ الكهربائية من علامة جورنجي، الشركة الأوروبية المصنعة للتجهيزات المنزلية التي قامت هينسن بالاستحواذ عليها عام 2018.

وتعليقاً على الموضوع، قال جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسعدنا أن نعلن عن افتتاح أول متاجرنا في دبي. تلاقي قيم شركتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار وتقديم أفضل جودة للعملاء صدى كبيراً في الإمارات باعتبارها إحدى أسرع الأسواق نمواً بالنسبة لهايسنس في مختلف أنحاء العالم. ويمثل افتتاح أول متجر لنا بداية رحلتنا في المنطقة، حيث باشرنا مرحلة التخطيط لافتتاح متجر في قطر، سيليهما متجران آخران في المملكة العربية السعودية هذا العام».

وأكدت البشري بعد إنهاء جولتها في المتجر، الذي تبلغ مساحته 1358 متراً مربعاً، مكانة دبي الرائدة والدائمة بوصفها وجهة لأهم العلامات التجارية الدولية، حيث قالت: «يُبرز اختيار هايسنس لدبي لافتتاح أول متجر لها في المنطقة أهمية الإمارة بوصفها بيئة داعمة للأعمال ووجهة مفضلة للأنشطة التجارية. وتتشارك هايسنس ودبي عدة مبادئ، بما فيها منح أولوية للتكنولوجيا والابتكار وسعادة المستخدم».

من جانبه، قال إسماعيل الحوراني، مدير العمليات في هايسنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يعكس افتتاح أول متجر لنا في المنطقة رؤية هايسنس، التي سعينا لتحقيقها منذ إطلاق الشركة في 1969، والرامية لجعلها العلامة التجارية الأكثر موثوقية في قطاع الأجهزة الإلكترونية. ونهدف من خلال سعينا المستمر للابتكار العلمي والتكنولوجي وخطط التوسّع المستمرة لدينا وطرح أحدث منتجاتنا وأكثرها ابتكاراً، لجعل هايسنس العلامة التجارية المفضلة لملايين المستخدمين في جميع أنحاء دول الشرق الأوسط».

وسيقدم المتجر الجديد المجموعة الكاملة من إلكترونيات هايسنس، كما سيستضيف فعالية إطلاق تلفزيون 100L9G الليزري الذكي، التلفزيون ذو الشاشة الكبيرة الأحدث من سلسلة أجهزة التلفزيون الليزرية بتقنية تريكروما المبتكرة من هايسنس.

ويوفر تلفزيون 100L9G الليزري تجارب مشاهدة رائعة بفضل شاشته الكبيرة، ما سيُحدث تحولاً كاملاً في قطاع الترفيه المنزلي في المنطقة من خلال تقنية تريكروما الحاصلة على براءة اختراع، والتي توظف تقنية الليزر الثلاثية لتعزيز الألوان والسطوع، وتقنية دولبي أتموس المدمجة لتوفير أصوات استثنائية، فضلاً عن توفير الطاقة المستهلكة.

ويأتي الإطلاق الإقليمي لتلفزيون 100L9G الليزري في الوقت الذي تتطلع فيه هايسنس، أحد الجهات الراعية الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 TM في قطر، إلى تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين على الصعيد المحلي والإقليمي من خلال تقنية الليزر المبتكرة، التي توفر صوراً تشبه إلى حد كبير ما تراه العين البشرية بتجربة مشاهدة استثنائية يعجز عن تحقيقها أي تلفزيون آخر.

وأضاف أو: «يشتهر الشرق الأوسط بكونه من أوائل المناطق التي تبنّت التكنولوجيا، ونعتقد أن تقنياتنا المتطورة ستنال إعجاب المستخدمين وستزودهم بتجارب استثنائية في قطاع التلفزيون والتجهيزات المنزلية الكهربائية بفضل ما تتميز به من أداء عالي الجودة وتكنولوجيا متقدمة. كما تجاوزت تقنية التلفزيون الليزري المبتكرة توقعات المستخدمين من خلال تزويدهم بتجربة مشاهدة سينمائية في منازلهم».

يتميز تلفزيون 100L9G الليزري المزود بتقنية تريكروما، بشاشة بقياس 100 بوصة و120 بوصة مجهّزة بتقنية رفض الضوء المحيط وبجودة صورة فائقة الوضوح بدقة 4K ونطاق ديناميكي عالٍ لتوفير صور واضحة وغنية بالألوان.

وتسعى هايسنس إلى تعزيز حضورها في المنطقة من خلال عقد شراكات مع جهات رياضية عالمية منها بطولة كأس العالم 2022 TM وبطولة أمم أوروبا 2016 و2020، وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وسلسلة أكس فينتي من ناسكار، وفريق ريد بول للفورمولا 1، ومؤسسة جو جيبس ريسينج، ونادي شالكه 04 الألماني لكرة القدم، وكأس العالم 2018 TM، ونادي باريس سان جيرمان.

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