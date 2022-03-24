مدن ياس الترفيهية تطرح مزايا إضافية مميزة على البطاقات السنوية

المصدر: أبوظبي - البيان

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طرحت مدن ياس الترفيهية مزايا وعروضاً إضافية لحاملي البطاقات السنوية لتتيح للضيوف المزيد من الترفيه للاستمتاع بالتجارب الاستثنائية التي توفرها كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي.

سيتمكن حاملو البطاقات السنوية من قضاء أوقات فريدة على مدار العام، والاستمتاع بأقوى تجارب السرعة والحماس في عالم فيراري أبوظبي، ولقاء شخصيات الأنيميشن المحبوبة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، فضلاً عن الاستمتاع بالمنزلقات المائية الفريدة في ياس ووتروورلد أبوظبي.

سيحصل ضيوف البطاقة السنوية الفضية، التي تتوفر مقابل 995 درهماً، على دخول محدود على مدار السنة إلى المدن الترفيهية الثلاث، كما تقدم لهم خصماً بقيمة 15% على تجارب الطعام والتسوق والتذاكر الخاصة بالتجارب الترفيهية المختلفة.

وتتوفر البطاقة السنوية الذهبية مقابل 1,095 درهماً، وتقدم للعائلات والأصدقاء كافة المزايا التي توفرها البطاقة الفضية بالإضافة إلى دخول غير محدود على مدار السنة إلى المدن الترفيهية الثلاث وأولوية ركن السيارة. وبالإضافة إلى ذلك، سيستفيد الضيوف من خصم إضافي بقيمة 25% على تجارب الطعام والتسوق وعند شراء تذاكر للأصدقاء والتذاكر الخاصة بالتجارب الترفيهية المختلفة، إلى جانب إمكانية الحجز المبكر إلى الفعاليات المختلفة التي تستضيفها جزيرة ياس.

وللسنة الثانية على التوالي، تتوفر البطاقة السنوية الماسية التي صممت خصيصاً لعشاق ومحبي التجارب الترفيهية مقابل 2,895 درهماً. وتتيح هذه البطاقة الفرصة للضيوف للاستفادة من كافة المزايا التي توفرها البطاقة السنوية الذهبية، بالإضافة إلى دخول سريع غير محدود للألعاب والتجارب الترفيهية المختلفة في جميع المدن الترفيهية وقسيمة عرض «اشتر تذكرة واحصل على الثانية مجانًا» على باقات التجارب في كلايم أبوظبي وخدمة صف السيارات مجاناً، وقسيمة خصم خاصة بالأصدقاء، إلى جانب قسيمة لشراء صورة تذكارية. وتقدم هذه البطاقة للضيوف دخولاً مجانياً إلى مسبح هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وخصماً بنسبة 25% لدى مطعم شبرياني، وخدمة صف السيارات في ياس مارينا، وتجربة قيادة مجانية واحدة في مضمار ياس لينكس أبوظبي إلى جانب العديد من المزايا الأخرى والخصومات في فندق وارنر براذرز أبوظبي، وفندق دبليو أبوظبي وغيرها الكثير.

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