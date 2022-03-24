«مالية دبي» تنال 6 مواصفات اعتماد دولية في التنمية المستدامة والمجتمعية

المصدر: دبي- البيان

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حصلت دائرة المالية في حكومة دبي على 5 مواصفات اعتماد دولية ذات صلة بالتنمية المستدامة. وشملت المواصفات التي نالتها الدائرة نظام إدارة البيئة آيزو 14001، ونظام إدارة المرافق آيزو 41001، ونظام إدارة الأصول آيزو 55001، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية آيزو 45001، ونظام إدارة الطاقة آيزو 50001.

وهنّأت هدى حمدان الشيخ المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية، فريق القيادة والموظفين بهذا الإنجاز، مؤكّدة حرص الدائرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تواكب طموحات دبي ببلوغ أرفع مراتب التفوّق والريادة، بما يساهم في الحفاظ على مكانتها باعتبارها رمزًا للتنمية المستدامة في مختلف المجالات. وأشادت بالجهود التي بذلتها فرق العمل المعنية بالحصول على المواصفات الخمس، مؤكّدة أن التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبيئية المستدامة «تبقى دائمًا في صُلب اهتمام الدائرة وعملها».

كما نالت الدائرة شهادة الاعتماد آيزو 26000، التي تعكس تلبية الدائرة للمعيار الخاص بالمسؤولية المجتمعية. ويساعد هذا المعيار المؤسسات على صياغة استراتيجية طويلة الأجل للمسؤولية المجتمعية، ورسم سبل تطبيقها، كما يدعم المؤسسات في التعامل مع جميع القضايا ذات الصلة، بدءًا من طريقة ممارسة الأعمال وحتى وضع السياسات البيئية وسياسات التنمية المستدامة للمجتمعات.

وقالت هدى الشيخ إن هذا الإنجاز يساهم في تمكين حكومة دبي من لعب دورها الوطني الذي يعزّز قدرة دولتنا الحبيبة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر الخاصة بالتنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت سعاد شرف مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في دائرة المالية أن نجاح الدائرة في الحصول على 5 مواصفات إدارية جديدة تضاف إلى المواصفات المُحرزة في مختلف المجالات، لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من فريق القيادة، ولا سيما الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية. وقالت إن نظام إدارة البيئة آيزو 14001 يُعدّ معيارًا يحدّد متطلبات نظام الإدارة البيئية الذي يمكن للمؤسسات استخدامه لتحسين أدائها البيئي، وهذا النظام، بحسب منظمة المعايير الدولية (آيزو)، مخصص للاستخدام من قبل المؤسسات الساعية لإدارة مسؤولياتها البيئية بطريقة منهجية تساهم في تعزيز الركيزة البيئية للاستدامة. أما نظام إدارة المرافق آيزو 41001، فيحدد متطلبات إدارة المرافق في المؤسسات عند حاجتها إلى إثبات الفاعلية والكفاءة في إدارة المرافق بطريقة تدعم أهدافها المنشودة، وإلى تلبية احتياجات الأطراف المعنية.

وأوضحت أن نظام إدارة الأصول آيزو 55001 يحدّد متطلبات إدارة الأصول في المؤسسات، ويمكن تطبيقه على جميع أنواع الأصول، فيما يحدد نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية آيزو 45001 متطلبات إدارة الصحة والسلامة المهنية ويقدم إرشادات لاستخدامه لتمكين المؤسسات من توفير أماكن عمل آمنة وصحية لموظفيها. ونظام إدارة الطاقة آيزو 50001 هو معيار دولي يمكّن المؤسسات من جميع الأحجام من تحسين ممارسات الطاقة بطريقة منهجية في عملياتها وتعزيز كفاءة إدارة الطاقة.

وأضافت: تحرص دائرة المالية على اتباع أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بنشاطها، وبوصفها سلطة إدارة المال العام في حكومة دبي، فقد عملت على الحصول على هذه المواصفات الخمس بُغية رفع كفاءة أنظمتها الإدارية وزيادة الفاعلية في أدائها.

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