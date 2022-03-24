منصة «فلاشي» تؤكد تسارع نموها باجتذاب استثمار أولي

المصدر: دبي ـ البيان

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قامت منصة «فلاشي» www.flashy.ae للمحتوى المرئي بتقنية SaaS، ومقرها دبي، باجتذاب تمويل أولي بدعم من المستثمرين الإقليميين والعالميين إلى جانب استثمار كبير من قبل صندوق رأس المال الاستثماري الأوكراني TA Ventures كأول استثمار لها في الشرق الأوسط. وتعد منصة Flashy أول منصة متطورة لصناعة المحتوى تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصاً لخدمة العلامات التجارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتأسست «فلاشي» في دبي في يوليو 2021 من قبل الشريكين المؤسسين أيدان كريستوفرسون، الذي يمتلك خبرة واسعة في المجال المالي وتداول السلع الأساسية، وجاكوبو ترينكا، خبير التجارة الإلكترونية في مجموعة شركات لازادا وأمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تم إنشاء المنصة بعد اكتشاف الحاجة المتزايدة لتوفير خدمات المحتوى الرقمي على نطاق واسع للعلامات التجارية والشركات التي تبحث عن إمكانية الحصول على صور عالية الجودة وتحرير احترافي في وقت قياسي. كما تهدف منصة «فلاشي» المتكاملة إلى أن تكون أكبر مزود للمحتوى المرئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال إتاحتها فرصة الحصول على محتوى مرئي بحلول قابلة للتوسع والتطوير، الأمر الذي يسمح للعلامات التجارية بالتركيز على أعمالها الأساسية وما تقدمه من منتجات أو خدمات.

وبفضل التمويل الأولي الذي بلغ 400 ألف دولار أمريكي، ستتمكن شركة «فلاشي» من توسيع هيكل فريقها الحالي وفي الوقت نفسه ستبدأ في القيام بجولة تمويلية أخرى بقيمة مليوني دولار، وذلك بعد سبعة أشهر فقط من إنشاء الشركة، وذلك تماشياً مع استمرار الطلب المتزايد لخدمات المنصة في جميع أنحاء المنطقة.

تُمكّن «فلاشي» الشركات من إنتاج المحتوى الرقمي بسهولة وعلى نطاق واسع في العديد من المواقع المختلفة، حيث قامت المنصة بتطوير خدمة الحجز والتقاط الصور بنقرة واحدة، مما يسمح للشركات بالعمل مع فريق مبدع ومميز من المصورين الفوتوغرافيين ومصوري الفيديو المعتمدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبدعم من أنظمة التحرير والتعديل الحديثة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، تُقدم منصة «فلاشي» معالجة متناسقة وخالية من التناقض للصور عالية الجودة والقدرة على تسليم العمل في غضون 24 ساعة.

نجحت «فلاشي» خلال سبعة أشهر فقط من إنشائها، على توفير خدمات مميزة في مجال المحتوى المرئي لمجموعة من أهم وأكبر العملاء في الإمارات والسعودية مثل Hilton Group وAccor وIHG وNomad Homes وKitopi. كما ساعدت «فلاشي» العلامات التجارية مثل Papa Johns و Hardee's في عرض منتجاتها في أسواق الإمارات ومصر.

يقول أيدان كريستوفرسون، الشريك المؤسس لمنصة «فلاشي»: «فلاشي» لديها بالفعل القدرة على إنتاج آلاف الصور يومياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تحركها السريع في سوق به عدد قليل من خدمات المحتوى المرئي. يتم دعم منصتنا من قبل فريق معتمد ومميز من المصورين ومصوري الفيديو في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وفي غضون سبعة أشهر من إنشاء الشركة، يسعدنا أن نحصل على دعم من المستثمرين من خلال التمويلات الأولية لتمكيننا من تلبية الحاجة الواضحة للعلامات التجارية في جميع أنحاء المنطقة والعمل كمصدر موثوق لخدمات المحتوى المرئي، ونقدم خدماتنا على نطاق واسع لصالح العلامات التجارية الشهيرة، فنحن نتطلع إلى الاستمرار في توسيع نطاق خدماتنا من خلال زيادة التمويل الأولي الحالي هذا العام«

ويستكمل جاكوبو ترينكا الحديث معقباً:»إلى جانب مزايا السرعة وتوفير الخدمة لدينا، فإن مبدعي المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يختارون التعاون مع منصة Flashy للعمل على تقديم محتوى للعلامات التجارية العالمية الكبرى من خلال منصتنا المنظمة والبسيطة. يعتبر النموذج التقليدي المستخدم في استقطاب صناع المحتوى، سواء عن طريق الوكالات التقليدية أو أولئك المستقلين، نموذجاً معقداً يصعب معه توسيع نطاق الأعمال لخدمة المؤسسات متوسطة الحجم والكبيرة. تم تصميم Flashy لمساعدة الشركات والعلامات التجارية على نشر محتواها المرئي بجودة فاخرة عبر العديد من منصاتها التي تمثل علاماتها التجارية، من خلال إنتاج الصور بانتظام وعلى نطاق واسع. يتم السماح لنسبة تقل عن 7% من خبرائنا بالدخول على منصة «فلاشي»، لضمان جودة المحتوى وتناسقه.

وخلال أسبوع الإطلاق الأول، اشترك أكثر من 1000 مصور على منصة «فلاشي» واجتازوا اختبارات الفحص والتحقق لدينا، وها نحن نقوم بتوسيع فريقنا من مقدمي الخدمات الموهوبين في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتلبية طلبات عملائنا.

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