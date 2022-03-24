شراكة بين «الفردان للصرافة» ومنصة FRAUD.NET لحماية كافة المعاملات والحسابات الرقمية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة الفردان للصرافة، إحدى شركات الخدمات المالية في دولة الإمارات، عن إبرام شراكة مع منصة Fraud.net، المزوّد الأمني الرائد، وذلك لحماية كافة المعاملات والحسابات الرقمية.

توفر المنصة حلولاً مبتكرة لحماية الحسابات والمعاملات الرقمية في الوقت الفعلي، وذلك من خلال عملية تحقق تكنولوجي متقدمة، تتضمن معلومات عن هوية المستخدم وتفاصيل طلب الشراء. كما تقوم المنصة Fraud.net بتشغيل برنامج استخبارات مدعوم من منظمة العفو الدولية، بهدف تحديد حالات التصيد الاحتيالي المحتملة، والتفعيل التلقائي لإجراءات الحماية والأمان.

وفي ظل استمرار ارتفاع مخاطر الاحتيال عبر شبكة الإنترنت، تعتمد شركة الفردان للصرافة على أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية على صعيد أمن المعلومات والاتصال الفائق السرعة بشبكة المعلومات العالمية، ما يسهل على عملائها اتخاذ القرار المناسب بثقة وراحة كاملة. وبناء على هذا التعاون، توفر منصة Fraud.net حلولاً رائدة لتعزيز الموافقة على المعاملات عبر الإنترنت، فضلاً عن توفير كافة وسائل الحماية للعملاء ومعاملاتهم وأموالهم على حد سواء، ما يمكّن الفردان للصرافة من العمل بشكل فعالية وكفاءة، ويجعلها الخيار الأمثل للتعاملات المالية الآمنة.

وقال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: «يسعدنا إبرام اتفاقية شراكة مع منصة Fraud.net في خطوة رائدة تجسد التزامنا الدائم بتوفير خدمات استثنائية سهلة ومريحة ومضمونة وأكثر أماناً لعملائنا. نحن في الفردان للصرافة نسعى باستمرار لتوفير طرق مبتكرة لتعزيز تجربة عملائنا، وتقديم الحماية اللازمة لكافة المعاملات الرقمية. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستوفر مستويات إضافية من الطمأنينة لآلاف الأفراد الذين يستخدمون خدماتنا كل يوم».

وقال ويتني أندرسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Fraud.net: «يسرنا التعاون والعمل مع الفردان للصرافة، إحدى أهم شركات تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات، كما يشرفنا اختيارنا للعمل إلى جانب شركة رائدة في أسواق الشرق الأوسط،لتعزيز خطتها الاستراتيجية المتمثلة في إجراء كافة الخدمات والمعاملات رقمياً دون الحاجة إلى زيارة فروعها. نحن نتطلع إلى تعزيز علاقة مثمرة بين مؤسساتنا وعملاء الفردان».

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